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午後雷陣雨游擊「下周2天雨區更廣」　又有新熱帶擾動

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／記者屠惠剛攝）

▲午後各地可能有局部雷陣雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧 /台北報導

台灣處大低壓帶內，今天(8日)天氣不穩定，中午過後各地可能有局部雷陣雨，也有短延時豪雨機率；周一、周二低氣壓靠近，北東不定時有雨，中南部防午後雷陣雨，可能有較大雨勢。本周後半期在菲律賓東方海面又有新的熱帶擾動發展。

中央氣象署預報員林定宜表示，台灣目前位於大低壓帶中，關島延伸到菲律賓東方海面、中南半島這一帶大低壓區有熱帶系統消消長長，摩羯颱風為其中一個系統，今天上午已經登陸越南，距離恆春西方1660公里，未來很快將減弱為熱帶低壓，對台灣沒有影響。

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未來一周天氣，林定宜說明，台灣今天受大低壓帶影響，天氣相當不穩定，尤其中午過後，各地可能有局部短暫陣雨或雷陣雨，有局部大雨或短延時豪雨機率；周一、周二台灣東方海面低氣壓逐漸接近，並影響台灣附近天氣，該低壓發展環境不適合繼續增強，將以低壓型態通過台灣附近，通過時仍會影響天氣，尤其周一、周二這兩天。

周三低氣壓往西邊移動，水氣減少，不過林定宜表示，周四、周五台灣附近水氣又開始增多，尤其本周後半期在菲律賓東方海面可能又有新熱帶擾動逐漸發展，但後期發展中心、強度和路徑都有很大不確定性，氣象署會持續密切觀察。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於降雨分布，林定宜表示，今天天氣不穩定，水氣偏多，中午過後西半部、各地山區有午後短暫陣雨或雷陣雨，可能有局部大雨或短延時豪雨。

林定宜進一步指出，周一、周二低氣壓接近，北台灣受低氣壓帶來東風到東北風影響，周一大台北、東北部可能有不定時降雨，花東也有短暫性陣雨，其他地區以午後降雨為主，清晨中部也可能有零星短暫陣雨，周二雨區大致在大台北、東北部，花東也有零星降雨，中南部防午後雷陣雨，可能有局部較大雨勢。

周三水氣較少，低壓帶遠離，北部、東北部仍有短暫雨，其他地區以午後短暫雷陣雨為主，不過林定宜提醒，周四到周六水氣將再增多，各地有短暫陣雨或雷雨，特別午後降雨機率高。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林定宜說明，今天各地雲量多，各地不會有極端高溫，北部約34度，中南部33度，宜花東32度；周二之前溫度沒那麼炎熱，高溫將在34度以下，低溫26到27度，本周後期溫度會略上升。

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