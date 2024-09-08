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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳水扁PO柯文哲合照「同是天涯淪落人」　陳昭姿：是感慨、疼惜

▲▼黃珊珊 陳昭姿 民眾黨召開 人民想要的 我們做得到 民眾黨成果發表 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳昭姿。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，5日遭北院裁定羈押禁見，移送土城台北看守所；前總統陳水扁8日貼出與柯的合照，並寫下「醫生照顧受刑人，同是天涯淪落人」，背後含意耐人尋味。對此，陳水扁民間醫療小組召集人、民眾黨立委陳昭姿認為，陳水扁對柯文哲事件的發言，是感慨也是疼惜。

針對陳水扁今早貼出與柯文哲的合照，寫下「醫生照顧受刑人，同是天涯淪落人」，且照片中2人拿「堅持」書法一事，陳昭姿回應，透過陳水扁近期幾次的臉書與各群組發文可以得知，柯文哲身為陳總統醫療小組首任召集人，兩人間的革命情誼深厚，無庸置疑，同時陳水扁與家人也視醫療小組成員為貴人。

陳昭姿提及，柯文哲不但擔任陳水扁的醫療小組召集人，也因此步上陳的從政之路擔任台北市長，柯於任期間也曾協助陳水扁以前市長身份完成口述歷史，柯文哲卸任市長後，陳水扁甚至遠自高雄北上，參加醫療小組為柯文哲舉行的餐敘。

陳昭姿指出，陳水扁的支持者於扁案發生後，一路感受政治力介入頗深，司法程序的不正義，包括同一案件的兩次羈押庭為無保釋回，第三次是羈押禁見，與本次柯文哲的境遇類似，「陳水扁對於醫療小組重要成員柯文哲事件的發言，我個人認為是由衷之言有感而發，是感慨也是疼惜」。

★未經判決確定，應視為無罪。

▼陳水扁曬出與柯文哲昔日合照，手拿「堅持」兩個大字的書法。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

▲▼陳水扁曬出與柯文哲昔日合照，手拿「堅持」兩個大字的書法。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

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