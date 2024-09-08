綠挑戰2758決議不涉台　藍委嗆賴清德：別用「台獨思維」炒短線

▲李彥秀呼籲賴清德拋開台獨思維。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者鄭佩玟／台北報導

第79屆聯合國大會即將在美國紐約開議，民進黨立法院黨團呼籲朝野合作，比照澳洲國會通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。國民黨立委李彥秀今（8日）對此表示，討論聯大二七五八號決議，應該回到「中華民國主體性」才符合中華民國憲政體制，以及國家的利益。呼籲總統賴清德不應該繼續用「台獨工作者」的思維，而國民黨始終支持以「中華民國」擴大參與國際組織，提高台灣在國際社會能見度。

第79屆聯合國大會本月10日將在紐約聯合國總部開議，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤上周指出，聯合國今年的總辯論主題是「不遺漏任何人」，這是台灣2300萬人的心聲與處境，呼籲立法院朝野共同合作，比照澳洲國會通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。

李彥秀今日指出，臺灣外交處境與兩岸關係非常艱難，賴清德以及民進黨的「台獨立場」與「反中思維」，讓艱難的處境雪上加霜，再加上歐美主要國家今年都將進入大選年。任何兩岸與外交工作的推動，都必須要戒慎恐懼，最忌諱炒短線，讓國家利益受損。

李彥秀說，討論聯大二七五八號決議，應該回到「中華民國主體性」才符合中華民國憲政體制，以及國家的利益。賴清德是中華民國總統，象徵中華民國的主權，不應該繼續用「台獨工作者」的思維，繼續用民進黨「台獨黨綱」的角度，將2300萬人民的生命與財產安全當作個人與政黨的政治賭注。

最後，李彥秀強調，國民黨始終支持以「中華民國」擴大參與國際組織，提高台灣在國際社會能見度。這才是一個負責任的政黨與政府該有的作為。

