揭高雄國賓「容積率1142%」疑點　羅智強酸：暖男轉彎了司法還在睡

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者吳世龍攝）

記者郭運興／台北報導

柯文哲深陷京華城容積率爭議，而高雄國賓飯店也因「危老重建」容積率高達1142%，遭外界質疑，高雄市長陳其邁6日表示，後續按照第三方鑑定結果，重新認定。對此，國民黨立委羅智強今（8日）表示，國賓飯店取得「危老重建」獎勵，但神奇的是，在2022年決定改建時，危險係數飆高到65.7，快速成為危老建築，若過去都符合安全標準，如何在短短兩年內成為危老？高市府何以草率核准，當中有什麼「貓膩」？他大酸「暖男轉彎了，司法還在睡」。

羅智強表示，高雄國賓飯店危老重建案容積率達1142%，高雄市政府原聲稱一切合法，在柯文哲因京華城案遭羈押後，高雄市長陳其邁改口要對國賓案重新評估。

羅智強指出，高雄國賓的土地使用分區為第五種商業區，法定容積率原為840%，因取得「危老重建」獎勵，改建的容積率提升為1142%。此案關鍵在於，建物危險係數需達45才符合危老標準，但1981年開幕的高雄國賓，於2020年鑑定時危險係數僅30，遠低於法定標準。

羅智強再指，神奇的是，國賓在2022年決定改建時，危險係數突然飆高到65.7，快速成為危老建築，順利取得危老容積獎勵。陳其邁說，國賓前後兩份鑑定報告的「學理方式不太同」，因此市府決定委託第三方鑑定，再依鑑定結果來評估。

羅智強質疑，依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」，高雄國賓每兩年需辦理一次耐震能力評估檢查申報。若過去都符合安全標準，又如何在短短兩年內快速成為危老？高市府何以草率核准危老重建獎勵，當中有什麼「貓膩」？



羅智強說，如果不是京華城案引發外界對高雄國賓的質疑，陳其邁會改口要找第三方重新鑑定？全台30年以上老屋約500萬戶，老舊住宅都更不易，一般民宅都更連一坪換一坪都換不到。高雄國賓輕易獲得高額容積獎勵，渴望都更換得安全家園的民眾，心中如何能平？

羅智強強調，北檢大規模調查京華城案，面對高雄國賓案疑雲，雄檢卻靜悄悄不動，連做個樣子都不肯，難道「暖男」是司法不可觸碰的禁地？

針對國賓危老重建案「容積率1142%」爭議，高雄市府工務局一改先前態度，突然急轉彎宣布將重新評估。高雄市長陳其邁則表示，因為台北市結構技師公會所採用的方式，跟原來做建築物公安評估的方式不同，導致兩份鑑定報告結果不同，他認為需由第三方再做專業公正的判斷，最後按照第三方結果來鑑定。

▼羅智強質疑高雄國賓飯店容積率，連陳其邁都稱重新評估，司法卻靜悄悄。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）