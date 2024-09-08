陳其邁親自坐鎮！火星人演唱會塞爆　85分鐘疏運8萬人

▲陳其邁知道人潮眾多，早早就坐鎮世運主場館應變中心，擔任疏運工作的督軍。（圖／高雄市交通局）



記者許宥孺、柯振中／高雄報導

美國天王火星人布魯諾（Bruno Mars）連2天在高雄世運主場館開唱，7日一天就吸引了8萬歌迷到場。高雄市長陳其邁獲知消息，親自到世運主場館應變中心擔任疏運工作的督軍，最後只花了85分鐘就將人潮疏運完畢，完美完成任務。

此次火星人在世運主場館開唱，是睽違6年再度來台，同樣也是亞洲巡迴的第一站，光是7日一天，場內外就有8萬人聚集。

陳其邁得知人潮眾多，親自到世運主場館應變中心擔任疏運工作的督軍。演唱會晚間9點準時結束，9點25分時，場館內部已成功清空，晚間10點35分人潮疏運完畢，總花費時間只有85分鐘。

高雄捷運公司統計，7日R17世運站捷運運量全日約3.1萬人次，感謝民眾多使用大眾運輸，對於世運站南下車次之疏運規劃，捷運公司也派員緊盯各站監視畫面與進出站數據，演唱會一結束，立即啟動世運站散場人潮疏運，加密班次維持散場動線順暢。

▲▼火星人演唱會狂吸8萬人到場，85分鐘人潮疏運完畢。（圖／高雄市交通局）



事實上，為了確保大型演唱會現場群聚安全，高市府8月才在世運主場館舉辦過國土安全等級的疏散實兵演練，陳其邁當時也特別指示警方，在大型演唱會活動現場要增加巡邏密度與見警率，做好萬全準備以確保安全無虞。

7日晚間的的火星人演唱會，高市警局除了增派警力維持現場與周邊秩序，還出動防爆犬巡邏戒護，確保歌迷粉絲能夠安全又開心的享受國際級演出。

為了因應疏散人潮，除了捷運有加密班次以外，現場也有提供免費接駁車服務，讓民眾看完演唱會以後，就能直接搭上接駁車，前往高鐵、台鐵車站，轉搭高鐵與台鐵。

▲▼火星人演唱會狂吸8萬人到場，85分鐘人潮疏運完畢。（圖／高雄市交通局）



高雄市交通局預估，8日人潮與7日相近，因應場域周邊交通管制，「多搭車、多走路、不開車」是最聰明的選擇。高雄捷運紅線已提高疏運量能，歌迷也可以利用免費接駁車，往返世運主場館與左營高鐵、台鐵新左營區間。

此外，交通局強調，演唱會現場「絕不提供汽車停車位」，民眾千萬不要開車到場，以免找不到停車位，延誤進場時間。