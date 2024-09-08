藍委聲援林依晨「我是成都人」：我以我的認同為榮

▲林依晨出發言引發風波。（圖／記者林敬旻攝）



記者張靖榕／綜合報導

藝人林依晨因一句「我是成都人」挑起敏感神經，引發台灣輿論熱議。國民黨立委羅智強7日聲援林依晨，並以自己同時是中華民國國民，並且是花蓮人、基隆人、台北人，以及祖先是浙江大陳島的大陳人，「我以我的認同為榮」。

羅智強7日在臉書替林依晨加油，「我是台灣人，我是在花蓮出生的花蓮人，我是在基隆長大的基隆人，我是在台北成家立業的台北人，我是祖先來自浙江大陳島的大陳人，我是中華民國國民。我是羅智強，這就是我的認同！我以我的認同為榮。」

林依晨先前在中國綜藝節目上脫口說出，「我是成都人，我爺爺是成都人」，被曾教過她的政大講師朱立熙批「虛情假意、不可原諒」，並引發輿論熱議。

林依晨在事件後事隔多日回應，「成都、台北、宜蘭是我祖父母、外祖父母還有我自己成長的地方，沒有這些地方、這些人，就沒有現在的我，請大家理解。」

羅智強表示，這並非林依晨第一次因身份認同問題遭到攻擊，她在2015年時約首爾電視劇大賞上介紹自己是「台灣藝人」，因而遭到中國網友謾罵。

羅智強說了林依晨生在台灣，稱自己是台灣藝人；祖父於成都成長，林依晨依血緣之親，稱自己是成都人，因為有生命中這一切才有今日的林依晨，「她所言何錯之有，他人又有何資格批評？」