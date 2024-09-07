桃園土地公民俗藝術節203尊神像跨海齊聚　張善政：推向國際舞台

▲桃園市長張善政今天下午為土地公民俗藝術節中展示的米龍點睛。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（7）日出席「土地公民俗藝術節-主獻大典」時表示，今年的土地公民俗藝術節規模更盛以往，有來自全台甚至東南亞共計203尊土地公神像齊聚桃園，其中有遠自屏東車城，甚至馬來西亞檳城遠道而來神尊共襄盛舉，彰顯華人社會對土地公文化的崇敬及對土地尊重與愛護。

▲桃園市土地公民俗藝術節中，市長張善政雙手向現場203尊土地公與神尊祈福。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政今天下午4時許在立委牛煦庭、萬美玲、市議員陳韋曄、文化局長邱正生、民政局長劉思遠、桃園信用合作社理事主席蘇家明等諸多貴賓出席主持這項活動。

▲桃園市長張善政致詞說明土地公民俗藝術節規模與內容。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政指出，今天有來自全台203尊土地公神像齊聚桃園，雖然多數以桃園為主，但規模更甚以往，今年活動也首度邀請社區參與踩街表演，展現各界為民俗藝術努力成果的努力，期待未來規模能持續擴大，將桃園與台灣的土地公文化推向國際舞台。

▲桃園市土地公民俗藝術節活動上，市長張善政率與會貴賓與土地公婆向與惠信眾致意。（圖／記者沈繼昌攝）

文化局長邱正生強調，今年土地公民俗藝術節於9月7、8日舉行，以「Taoyuan Nice TU See You」為主題，邀請全台各地特色土地公廟、神尊齊聚一堂，突破過去17年的神尊參與紀錄。活動內容包括踩街遊行、社區嘉年華及明華園日字戲劇團與如果兒童劇團壓軸演出，傳統與現代藝術相互融合。相關活動詳情可至土地公民俗藝術節粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/A22L3p）或桃園市土地公文化館官網（網址：https://www.taoyuantudigong.org.tw/main/）查詢。