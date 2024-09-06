桃園憲光二村文化園區揭牌　張善政：保存台灣眷村文化新地標

▲位於桃園市龜山區的憲光二村保留為眷村文化園區，市長張善政今天與多位民代舉行揭牌儀式。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今天上午出席位於龜山區的「憲光二村眷村文化園區」開館記者會」，張善政表示，憲光二村文化園區是全台唯一全區完整保留的眷村，深具特殊歷史與文化價值。目前園區只復原部分眷舍，市府將持續努力復原其他區域，以重現當年眷村文化生活樣貌，憲光二村未來全面復原後，其規模將超越馬祖新村與太武新村，讓這座園區成為國人見證時代變遷重要場域，為桃園市注入豐富文化底蘊。

位於龜山區大同路的憲光二村是桃園市少數保留完整的眷村，市長張善政今天上午主持揭牌儀式，出席貴賓還包括立委牛煦庭、市議員李宗豪、孫韻璇、陳雅倫、文化局長邱正生、龜山區長張嘉平、國防部憲兵指揮部指揮官中將鄭禎祥、原憲光二村眷戶周廣齊中將、憲兵205指揮官上校潘誌宏等人。

▲位於桃園市龜山區的憲光二村保留為眷村文化園區，市長張善政與多位貴賓在高達8公尺的「龜吉拉」意象前合影。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，憲光二村擁有14排眷舍，目前第一期修復工程已完成其中3排眷舍復原，市府將持續爭取經費，盡快完成全區修復，配合市府其他亮點活動，如即期開跑的桃園地景藝術節，其中高達8公尺的「龜吉拉」融入當地意象，未來可吸引更多市民參觀。

此外，市府也與榮民榮眷基金會合作，於園區中成立「中華民國眷村資源中心」，持續收集眷民故事與史料，致力建構全國性眷村知識庫，推動眷村文化保存與研究，讓憲光二村重現昔日榮景，成為國內最具代表性的眷村文化園區。

▲位於桃園市龜山區的憲光二村保留為眷村文化園區，保留完整眷村文化氣息。（圖／市府新聞處提供）

這場眷村文化園區開幕也吸引不少原住戶重回，現任中科院諮詢委員，也是原憲光二村眷戶退役中將周廣齊說，身為憲光二村的一份子，非常感謝市府用心策畫，讓憲光二村得以搓合藝術與歷史，以文化資產樣貌重新亮相，讓到訪遊客能感受眷村生活與藝術結合，踏上探索時光的旅程。

文化局長邱正生強調，憲光二村未來將持續作為推廣眷村文化的重要據點，並以「共創、共作、共享」精神，為市民提供豐富文化體驗及教育活動。開館活動中，除展示憲光二村歷史風貌外，還有多項活動陸續登場，包括龜山眷村文化走讀、戶外電影放映及植物槌染工作坊等。另外，憲光二村也是今年桃園地景藝術節重要場地，展示活動未開幕就受大眾歡迎的「遇見魚」和「龜吉拉的守護」兩件社區共創作品，其中今年桃園地景藝術節將於9月13日至9月29日辦理，更多憲光二村活動資訊，可至官方臉書粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/6ddEl5）查詢。