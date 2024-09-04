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台鐵中原車站開工　張善政：攜手中央打造桃園最具指標區域

▲桃園市長張善政今天上午與台鐵鐵道局長楊正君等人主持中原車站開工典禮。（圖／市府新聞處提供）

▲張善政今天上午與台鐵鐵道局長楊正君等人主持中原車站開工典禮。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫中新建通勤車站之一的「中原車站工程」，今（4）日舉行開工典禮，桃園市長張善政致詞時表示，感謝交通部鐵道局大力推動桃園鐵路地下化進程，有別於桃園與中壢車站，中原車站腹地廣闊，擁有良好發展空間，未來中原車站路段鐵路地下化工程完工，不但可擴大南側中原大學師生生活圈，也將連結北側綠意盎然公園用地開闢轉運站園區，市府將持續與交通部鐵道局攜手合作，將中原車站打造為桃園最亮眼、最具指標的區域之一。

▲桃園市長張善政今天上午在中原車站開工典禮上致詞。（圖／市府新聞處提供）

▲張善政今天上午在中原車站開工典禮上致詞。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，市府已著手進行中原車站基地前方車站專用區及產業專用區招商準備，緊鄰基地的中原文創園區，更是展覽、表演、市集、美食及人才孵化聚集的重要基地，每逢假日皆吸引大量人潮，「2024桃園科技藝術節」也將於此處舉辦。

▲交通部台鐵局長楊正君在中原車站開工典禮上致詞。（圖／市府新聞處提供）

▲交通部台鐵局長楊正君在中原車站開工典禮上致詞。（圖／市府新聞處提供）

交通部鐵道局長楊正君說，中原車站是「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設」增設的通勤車站，盼此工程能為桃園地區，特別是中壢、內壢地區交通，及中原大學周遭整體發展帶來繁榮願景，感謝桃市府及市民鄉親對於國家重大建設的支持與包容，鐵道局未來在施工期間，將要求工程團隊做好安全防護、維持施工品質，以及各項進度相關管理作業。

楊正君提及，中壢車站於2023年全國各車站旅客量排名第3，僅次於臺北及桃園車站，平均每天約4萬人次進出；內壢車站則排名第19，旅客量平均每天約1萬9000人次，顯示桃園市在經濟或是對軌道建設的高度需求，相信中原車站完工後，可舒緩中壢、內壢車站旅客人潮，提供更好鐵路旅客運輸服務。

▲台鐵中原車站預計將於2030年底完工啟用。（圖／市府新聞處提供）

▲台鐵中原車站預計將於2030年底完工啟用。（圖／市府新聞處提供）

此外，中原車站路段鐵路地下化工程金額約新175.5億元，預計2030年底完工，新設中原車站為地下三層，將設置1座島式月台、3處出入口，月臺層皆設無障礙電梯、電扶梯、樓梯及旅客候車空間。

市府捷工局強調，桃園鐵路地下化建設計畫，全長約17.96公里，除現有桃園、中壢及內壢站，另新增鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等5座通勤車站，桃園車站、中壢車站，亦分別與桃園捷運綠線G07站及機場捷運A23車站以共構方式興建，方便市民轉乘大眾運輸系統。

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