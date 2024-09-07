高鐵桃園站取締違停增設「前置鏡頭」　桃警科技執法奏效

▲桃園市警局為增加高鐵桃園站週邊行車順暢，今年7月1日起增設「前置攝影鏡頭」取締違停，利用科技執法以遏止違停。（圖／桃園市警局交大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局為維護高鐵桃園站周邊行車順暢，提升民眾接送區周轉率，自7月1日在桃園高鐵站1號門、8號門臨時接送區，除原有建置「違規停車偵測科技執法設備」外，另加設「前置攝影鏡頭」拍攝「前車牌」，統計自去年6月15日啟用至今年8月底，總計共取締違規停車高達1萬3787件，呼籲民眾勿違規臨時停車。

桃園市警察局交通大隊大隊長李維振指出，為維護高鐵桃園站週邊行車順暢，自去年6月1至14日宣導期間，平均每天偵測違規停車高達152件，啟用執法後每日取締件數下降至最低約17件，顯見已大幅改變民眾駕駛習慣，最近建置拍攝前車牌前置鏡頭後，違規情形則上升至49件，籲請民眾共同遵守行車秩序，以提升停等區周轉使用效率。

▲桃園市警局自今年7月1日起增設「前置攝影鏡頭」取締違停，圖為部分違停車輛逃不過科技執法。（圖／桃園市警局交大提供）

李維振提及，部分民眾刻意利用鏡頭死角，規避科技執法取締，經中壢區民代及里民會勘後，已於今年7月1日擴大建置違停科技執法，新增拍攝前車牌之前置鏡頭，以更符合民眾期待，並提升科技執法服務2.0時代。

此外，科技執法建置拍攝前車牌前置鏡頭後，可強化攝影鏡頭偵測死角，自今年7月1日啟用至8月底，共取締違規停車高達2888件，較今年5、6月平均每日取締約27.5件，7、8月平均每日取締約46.5件，違規情形上升69%。

李維振強調，民眾違規臨時停車將處新台幣300元以上600元以下，違規停車則處罰600元以上1200元以下罰鍰，籲請民眾多利用高鐵桃園站30分鐘免費停車，共同維護及遵守停車秩序。