　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

疑女友劈腿！惡男開膛破肚「內臟沖馬桶」　國民法庭下周開審

▲桃園市中壢區外勞租屋處去年7月發生菲籍移工殺害女友後開膛破肚毀屍滅跡案，圖為案發現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區外勞租屋處去年7月發生菲籍移工殺害女友後開膛破肚毀屍滅跡案，圖為案發現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市菲籍移工馬克（譯音）懷疑女友移情別戀，去年7月間晚間前往菲籍女友蜜雀兒（譯音）租屋處興師問罪，2人起口角後持預藏螺絲刀朝女友頸部、腹部與胸口處猛刺多刀，事後為掩飾罪行竟拖至浴室，將女友開膛破肚、分割屍體並清理現場，臨走前還偷取其皮夾內金融卡等物，並將其手機拆卸後丟棄。馬克目前在押，被檢方依家暴殺人罪嫌起訴後，下週將由國民法庭開庭審理。

檢警調查，36歲的菲籍女移工蜜雀兒（譯音），去年7月18日未按時上班，雇主與仲介人員翌日前往其位於中壢區成章二街附近租屋處訪視，赫見其全身是血倒臥浴室，屍體疑似遭切割死狀悽慘，其男友29歲馬克（譯音）案發後不知去向，中壢警方循線在八德區移工宿舍查獲馬克到案。

桃園地檢署檢察官會同法醫相驗，發現死者慘遭開膛破肚且臟器外露，四肢甚至還有遭肢解的傷痕，兇手分屍企圖明顯，檢方複訊後向桃園地院聲請羈押獲准，馬克目前羈押中。

檢警調查發現，死者蜜雀兒來台工作8年，獨自在中壢區租屋居住，並在中壢工業區某電子工廠擔任作業員，檢方根據宿舍監視畫面確認馬克涉案。檢方複訊時，馬克坦承犯行，聲稱當天與死者口角後，憤怒以手摀住女友嘴巴，並持預藏螺絲刀朝其頸部、腹部與胸口處猛刺至少13刀，導致其大量出血後慘死。

馬克坦承，行兇後將屍體從房間拖至浴室，再至陽台取出切肉刀自胸口處切至腹部，取出內臟分割後丟入馬桶沖掉，再以洗衣粉沖洗現場與床墊，再將血衣等證物包入垃圾袋，帶到八德區移工宿舍垃圾桶丟棄，臨走前還偷走死者皮夾內金融卡，並將死者2支手機拆解後丟棄。

桃檢複訊後除向法院聲押獲准，並依家暴殺人罪嫌提起公訴，本案將於下週由國民法庭審理。

「未經判決確定，應視為無罪」

  【 更多新聞】

帶番刀闖空門偷轎車又拒捕撞傷警　桃園賊認2罪獲判囚11月

柯文哲涉京華城案遭收押禁見　張善政：尊重司法

拜訪客戶竟對女職員襲胸摸臀　色男竟嗆「是會死喔」下場出爐

 

 

ET快訊
啦啦隊3正妹「突被要求掀瀏海」　她一撥全場安靜
快訊／大谷翔平炸本季第45轟！　100打點追平個人最佳
快訊／新莊冒濃煙　15汽機車燒毀
快訊／國家警報大響！　大雷雨轟4縣市
柯文哲與沈慶京密帳？　民眾黨批北檢：踐踏偵查不公開原則
《木曜4》6成員退出　泱泱、溫妮噤聲中！4天前認：調整工作狀
快訊／雨彈開轟「13縣市大雨特報」　下到入夜
細肩短褲女大生醉茫　坐超商狂吐！手機皮包全不見
2地有豪大雨！　雨勢持續到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工廠停車場突竄火！濃黑煙數公里外可見　15輛汽機車慘燒毀

他缺錢從都更老宅「翻進隔壁大樓」　鑽窗戶偷走4花瓶+3筆電

疑女友劈腿！惡男開膛破肚「內臟沖馬桶」　國民法庭下周開審

阿里山頂湖步道驚傳失聯！搜救隊徒步找了整晚…人在家裡休息

快訊／新莊化成路空地火燒車！恐怖濃煙漫天　警消急灌救

細肩短褲女大生醉茫！坐超商狂嘔　手機皮包全不見...call警求救

山道猴BMW「危險人物」炸大坑遭罰　千萬GTR沒事原因曝

沒禮讓撞到行人挨罰7200元　駕駛稱「沒受傷」被法官打臉

神父酒後教堂內猥褻女信徒「手伸裙裡亂摸」還強吻　下場曝光

慣竊遊樂區偷機車！爽飆街頭「1小時就被抓」　怨警：也太快了吧

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

雲林女看護遭BMW撞死！另視角畫面曝　人車噴飛直衝電線桿亡

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD

柯美蘭與小草聚集看守所外　土城警舉牌警告：行為違法

不圍北檢曝柯文哲最後交代　館長：所有取笑我來承受！

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

工廠停車場突竄火！濃黑煙數公里外可見　15輛汽機車慘燒毀

他缺錢從都更老宅「翻進隔壁大樓」　鑽窗戶偷走4花瓶+3筆電

疑女友劈腿！惡男開膛破肚「內臟沖馬桶」　國民法庭下周開審

阿里山頂湖步道驚傳失聯！搜救隊徒步找了整晚…人在家裡休息

快訊／新莊化成路空地火燒車！恐怖濃煙漫天　警消急灌救

細肩短褲女大生醉茫！坐超商狂嘔　手機皮包全不見...call警求救

山道猴BMW「危險人物」炸大坑遭罰　千萬GTR沒事原因曝

沒禮讓撞到行人挨罰7200元　駕駛稱「沒受傷」被法官打臉

神父酒後教堂內猥褻女信徒「手伸裙裡亂摸」還強吻　下場曝光

慣竊遊樂區偷機車！爽飆街頭「1小時就被抓」　怨警：也太快了吧

66歲梁家輝升格當外公！大女兒曬「小腳丫」證實生娃…愛孫性別曝

K-Pop粉絲必收藏！韓星來台美食地圖懶人包　這間BIGBANG太陽也吃過

監院編31.5萬到北海道考察黑熊　羅智強批濫花錢：北海道是棕熊

300年前台灣的樣子　故宮曝清乾隆地圖：古今第一手資料

快訊／大雷雨轟炸「松山機場暫停地面作業」　航班延誤

中國經濟恐重蹈「蘇聯」覆轍　經濟學人：強力管控資訊

工廠停車場突竄火！濃黑煙數公里外可見　15輛汽機車慘燒毀

川普又贏了！「封口費案」判決二度延期　總統大選3周後宣判

D槽女神宮下玲奈不藏了！　親認最難忘「19歲稚嫩出道作」原因曝

大谷翔平炸本季第45轟再締史無前例紀錄　100打點追平個人最佳

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

社會熱門新聞

她衝廟宇香爐灌水　下場悲劇了

護理師院內偷吃醫師！完事投降：你太猛了

即／嘉義東石休旅車撞砂石車　1死1重傷

即／保時捷衝人行道！他看愛犬被撞崩潰

雲林台大女看護遭BMW撞死　另視角驚悚畫面曝

柯文哲USB「1500沈慶京」成羈押鐵證？　法界揭裁定貓膩

快訊／高雄六合夜市旁驚傳墜樓！飯店旅客當場死亡

高雄男撿到7300元送警局　警員卻遭懲處原因曝光

酒後失態！新北警公關主任拔官　

作家酸柯USB「1500沈慶京」：智商157簡直是87

公關主任酒後失態被拔官　新北警方回應

姊不治妹搶命　肇事男怨：沒錢可賠

答應同事交換AirPods　女員工衰挨告

蛋洗民進黨黨部　高雄砸蛋男抓到了

更多熱門

相關新聞

柯文哲聲押庭　法官有「特殊裁示」

柯文哲聲押庭　法官有「特殊裁示」

民眾黨主席柯文哲涉北市京華城弊案，遭檢察官聲請羈押禁見，被法官裁定駁回後，經高院撤銷發回，台北地院5日二度召開羈押庭，外界普遍認為，檢方已補強充足事證，足以影響法院裁定，但據了解，北院承審法官以保護被告防禦權為由，宣示檢方抗告所提的新事證，不能做為二度羈押庭的考量範圍，這項特殊宣示是否成為柯文哲收押與否的關鍵，有待觀察。

只有甜麵包、飲料果腹！醫驚：難怪彭振聲送醫

只有甜麵包、飲料果腹！醫驚：難怪彭振聲送醫

周玉蔻重砲轟朱家毅法官！　「那裡冒出來的傻白甜、司法媽寶」

周玉蔻重砲轟朱家毅法官！　「那裡冒出來的傻白甜、司法媽寶」

柯文哲回家！　台大名醫：同事氣到睡不著

柯文哲回家！　台大名醫：同事氣到睡不著

柯文哲圖利百億獲請回　前法官質疑不符經驗法則

柯文哲圖利百億獲請回　前法官質疑不符經驗法則

關鍵字：

菲籍移工懷疑女友移情別戀螺絲刀開膛破肚毀屍滅跡國民法庭聲押

讀者迴響

熱門新聞

她衝廟宇香爐灌水　下場悲劇了

護理師院內偷吃醫師！完事投降：你太猛了

收賄證據曝！柯家USB工作簿記「收沈慶京1500萬」

柯老家遭貼看板「地方媽媽之恥、教出貪污犯」

即／嘉義東石休旅車撞砂石車　1死1重傷

5職業最易一夜情　第1名近半數激戰同事

即／保時捷衝人行道！他看愛犬被撞崩潰

柯文哲寫「1500沈慶京」　郭正亮解讀含意

獨／郵局帳戶「重複發薪逾萬筆」　2天內火速狂追回3.8億元

電扇太髒恐釀禍！達人神技解決清潔困擾

雲林台大女看護遭BMW撞死　另視角驚悚畫面曝

人妻遭救護車司機性侵　癌末夫被切斷氧氣丟下車

柯文哲USB「1500沈慶京」成羈押鐵證？　法界揭裁定貓膩

Jennie硬起來提告！公司聲明曝光

不知自己要離開KID傻眼能配合我都配合

更多

最夯影音

更多

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

雲林女看護遭BMW撞死！另視角畫面曝　人車噴飛直衝電線桿亡

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面