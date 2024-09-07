疑女友劈腿！惡男開膛破肚「內臟沖馬桶」　國民法庭下周開審

▲桃園市中壢區外勞租屋處去年7月發生菲籍移工殺害女友後開膛破肚毀屍滅跡案，圖為案發現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市菲籍移工馬克（譯音）懷疑女友移情別戀，去年7月間晚間前往菲籍女友蜜雀兒（譯音）租屋處興師問罪，2人起口角後持預藏螺絲刀朝女友頸部、腹部與胸口處猛刺多刀，事後為掩飾罪行竟拖至浴室，將女友開膛破肚、分割屍體並清理現場，臨走前還偷取其皮夾內金融卡等物，並將其手機拆卸後丟棄。馬克目前在押，被檢方依家暴殺人罪嫌起訴後，下週將由國民法庭開庭審理。

檢警調查，36歲的菲籍女移工蜜雀兒（譯音），去年7月18日未按時上班，雇主與仲介人員翌日前往其位於中壢區成章二街附近租屋處訪視，赫見其全身是血倒臥浴室，屍體疑似遭切割死狀悽慘，其男友29歲馬克（譯音）案發後不知去向，中壢警方循線在八德區移工宿舍查獲馬克到案。

桃園地檢署檢察官會同法醫相驗，發現死者慘遭開膛破肚且臟器外露，四肢甚至還有遭肢解的傷痕，兇手分屍企圖明顯，檢方複訊後向桃園地院聲請羈押獲准，馬克目前羈押中。

檢警調查發現，死者蜜雀兒來台工作8年，獨自在中壢區租屋居住，並在中壢工業區某電子工廠擔任作業員，檢方根據宿舍監視畫面確認馬克涉案。檢方複訊時，馬克坦承犯行，聲稱當天與死者口角後，憤怒以手摀住女友嘴巴，並持預藏螺絲刀朝其頸部、腹部與胸口處猛刺至少13刀，導致其大量出血後慘死。

馬克坦承，行兇後將屍體從房間拖至浴室，再至陽台取出切肉刀自胸口處切至腹部，取出內臟分割後丟入馬桶沖掉，再以洗衣粉沖洗現場與床墊，再將血衣等證物包入垃圾袋，帶到八德區移工宿舍垃圾桶丟棄，臨走前還偷走死者皮夾內金融卡，並將死者2支手機拆解後丟棄。

桃檢複訊後除向法院聲押獲准，並依家暴殺人罪嫌提起公訴，本案將於下週由國民法庭審理。



「未經判決確定，應視為無罪」