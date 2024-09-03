桃園93軍人節忠靈祠秋祭　張善政：勿忘國軍先烈奉獻

▲桃園市長張善政今天上午出席桃園市軍人忠靈祠秋祭典禮，向軍人忠靈致敬。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（3）日上午前往桃園市軍人忠靈祠出席「桃園市軍人忠秋祭典禮，張善政致詞時指出，九三軍人節代表市府及市民向為國犧牲先烈們致上最誠摯追思與悼念，國軍先烈在軍旅期間無私奉獻，因保家衛國而付出寶貴生命，其奉獻與犧牲，國人才得以享有安和樂利社會，我們應時刻心存感激，勿忘國軍先烈奉獻。

▲桃園市長張善政今天上午出席桃園市軍人忠靈祠秋祭典禮，率領市府局處首長向軍人忠靈致敬。（圖／市府新聞處提供）

張善政今天上午出席軍人節秋祭典禮時擔任主祭官，向國軍先烈獻花、獻果，並行三鞠躬禮致意。張善政隨後慰問軍靈遺族，在致詞時表示，因為有家屬們付出，國軍先烈們才能夠無後顧之憂地為國家效力。

▲桃園市長張善政今天上午出席桃園市軍人忠靈祠秋祭典禮後，向遺族致意慰問。（圖／市府新聞處提供）

據市府民政局指出，位於桃園市八德區的八德生命紀念館內軍人忠靈祠是桃園首個國軍專用骨灰櫃位區，並設置雙人櫃位，圓滿已故軍人、榮民與配偶合葬之心願。第一期工程於2021年10月啟用，共有3390個單人櫃位與210個雙人櫃位；截至今年8月，已有970件申請安厝。此外，市府已建立「桃園市軍人忠靈祠」網站（網址：https://taoyuan.myrtyrs.tomb.tycg.gov.tw），提供便捷的線上櫃位查詢服務。