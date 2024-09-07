請妙齡女試鞋「狂摸腳趾腳掌」　戀足癖教授兩度性騷...這下慘了

▲一名美籍教授去年11月間在桃園機場第一航廈出境商店，請2名女子試穿鞋子，卻趁機撫摸腳趾、腳掌與腳背，2名女子感覺被性騷擾後報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

擁有博士學歷的一名美籍教授於去年11月間，在桃園機場第一航廈出境商店裡，假借請女子試穿鞋子，卻趁機撫摸對方腳趾、腳掌與腳背，2名女子感覺被性騷擾後向航警報案。桃園地院法官審理時，美籍教授否認有性騷擾犯行，還說腳並不是敏感部位，法官審結依性騷擾防治法罪共2罪，各處拘役30日，應執行拘役50日，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，63歲的美國籍男子擁有博士學歷，是某大學教授，去年11月14日上午9時30分許，在桃園機場第一航廈出境大廳某商店內，假借請某台籍女子試穿鞋子，趁其無法抗拒之際，徒手觸摸其腳趾、腳掌、腳背等處對其性騷擾得逞，女子氣得報警處理。

一個小時後，美籍教授又在第一航廈出境大廳某商店，請另一名女子試穿鞋子，再度以手觸摸其腳趾、腳掌、腳背等處，對其性騷擾得逞，該女子自覺被騷擾憤而報警處理，航警局根據2女指控查獲美籍教授到案，並移送桃園地檢署偵辦。

桃園地院審理時，美籍教授坦承有為上述行為，但否認有何性騷擾犯行，辯稱，認為腳不是敏感部位，沒有意識到這樣的行為會讓人感到不舒服，由於2名受害女子指證歷歷，且美籍教授前後來回數次道歉，法官認為，試穿鞋子時，不需要以手碰觸身體任何部位，認定被告藉此理由故意碰觸2女腳掌、腳背、腳趾等隱私部位，以滿足其私慾，且有航警局提供商店內監視器錄影畫面畫面翻拍照片佐證，認定他犯行明確。

法官審酌，被告為逞一己私慾，不尊重他人身體自主權利，乘告訴人不及抗拒之際，而為性騷擾行為，侵害2人身體自主權，欠缺尊重他人身體自主權利之觀念，惟考量被告犯後坦認犯行，法官審結依性騷擾防治法罪共2罪，各處拘役30日，應執行拘役50日，如易科罰金，以每日1千元折算1日，本案仍可上訴。

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