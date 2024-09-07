　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

請妙齡女試鞋「狂摸腳趾腳掌」　戀足癖教授兩度性騷...這下慘了

▲一名美籍教授去年11月間在桃園機場第一航廈出境商店，請不同2名女子試穿鞋子，卻趁機撫摸腳趾、腳掌與腳背，2名女子感覺被性騷擾後報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名美籍教授去年11月間在桃園機場第一航廈出境商店，請2名女子試穿鞋子，卻趁機撫摸腳趾、腳掌與腳背，2名女子感覺被性騷擾後報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

擁有博士學歷的一名美籍教授於去年11月間，在桃園機場第一航廈出境商店裡，假借請女子試穿鞋子，卻趁機撫摸對方腳趾、腳掌與腳背，2名女子感覺被性騷擾後向航警報案。桃園地院法官審理時，美籍教授否認有性騷擾犯行，還說腳並不是敏感部位，法官審結依性騷擾防治法罪共2罪，各處拘役30日，應執行拘役50日，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，63歲的美國籍男子擁有博士學歷，是某大學教授，去年11月14日上午9時30分許，在桃園機場第一航廈出境大廳某商店內，假借請某台籍女子試穿鞋子，趁其無法抗拒之際，徒手觸摸其腳趾、腳掌、腳背等處對其性騷擾得逞，女子氣得報警處理。

一個小時後，美籍教授又在第一航廈出境大廳某商店，請另一名女子試穿鞋子，再度以手觸摸其腳趾、腳掌、腳背等處，對其性騷擾得逞，該女子自覺被騷擾憤而報警處理，航警局根據2女指控查獲美籍教授到案，並移送桃園地檢署偵辦。

桃園地院審理時，美籍教授坦承有為上述行為，但否認有何性騷擾犯行，辯稱，認為腳不是敏感部位，沒有意識到這樣的行為會讓人感到不舒服，由於2名受害女子指證歷歷，且美籍教授前後來回數次道歉，法官認為，試穿鞋子時，不需要以手碰觸身體任何部位，認定被告藉此理由故意碰觸2女腳掌、腳背、腳趾等隱私部位，以滿足其私慾，且有航警局提供商店內監視器錄影畫面畫面翻拍照片佐證，認定他犯行明確。

法官審酌，被告為逞一己私慾，不尊重他人身體自主權利，乘告訴人不及抗拒之際，而為性騷擾行為，侵害2人身體自主權，欠缺尊重他人身體自主權利之觀念，惟考量被告犯後坦認犯行，法官審結依性騷擾防治法罪共2罪，各處拘役30日，應執行拘役50日，如易科罰金，以每日1千元折算1日，本案仍可上訴。

●拒絕性騷擾，請撥打110、113。

 【 更多新聞】

疑女友劈腿！惡男開膛破肚「內臟沖馬桶」　國民法庭下周開審

偷同事身分證辦虛擬帳號「賣給詐團洗錢」　賺500元下場曝

拜訪客戶竟對女職員襲胸摸臀　色男竟嗆「是會死喔」下場出爐

 

 

ET快訊
拍桌！他怒嗆小草敢出來嗎　「要你們上街頭藉口一大堆」
誤發2倍薪水！　還有40多萬未追回
LINE「15款免費貼圖」來了！最久能用到年底
Joeman「騙出車手面交」！逮人畫面曝　網嚇：企劃太猛
獨／國5隧道前「工作車衝出路肩」險撞　驚險畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

每月146件公文辦不完,「9成是詐欺案」　台中警PO文：刑警跑光了

無照男「口罩遮牌」炸街罰2萬1　朋友更慘！闖路檢點...18萬沒了

老爸「偷拆8封信」女兒怒提告！　判決出爐尷尬了

涉毒遭攔檢！高速撞警車「被開6槍仍逃逸」　苗栗暴衝男落網

請妙齡女試鞋「狂摸腳趾腳掌」　戀足癖教授兩度性騷...這下慘了

獨／國5彭山隧道前「工作車衝出路肩」險撞小客車　驚險畫面曝

高職生下課搭公車...北投怪男沿路尾隨咆哮　拿2螺絲起子追人

柯文哲進土城！全身脫光檢查不是最慘　更生人曝慘痛經歷

快訊／柯文哲老家貼大字報「教出貪汙犯」！女嫌犯案後離開新竹

快訊／淡水河驚見黑褲女浮屍！忠孝碼頭打撈上岸　上身剩內衣

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

雲林女看護遭BMW撞死！另視角畫面曝　人車噴飛直衝電線桿亡

柯美蘭與小草聚集看守所外　土城警舉牌警告：行為違法

不圍北檢曝柯文哲最後交代　館長：所有取笑我來承受！

每月146件公文辦不完,「9成是詐欺案」　台中警PO文：刑警跑光了

無照男「口罩遮牌」炸街罰2萬1　朋友更慘！闖路檢點...18萬沒了

老爸「偷拆8封信」女兒怒提告！　判決出爐尷尬了

涉毒遭攔檢！高速撞警車「被開6槍仍逃逸」　苗栗暴衝男落網

請妙齡女試鞋「狂摸腳趾腳掌」　戀足癖教授兩度性騷...這下慘了

獨／國5彭山隧道前「工作車衝出路肩」險撞小客車　驚險畫面曝

高職生下課搭公車...北投怪男沿路尾隨咆哮　拿2螺絲起子追人

柯文哲進土城！全身脫光檢查不是最慘　更生人曝慘痛經歷

快訊／柯文哲老家貼大字報「教出貪汙犯」！女嫌犯案後離開新竹

快訊／淡水河驚見黑褲女浮屍！忠孝碼頭打撈上岸　上身剩內衣

超市傳將倒閉？民眾擁進店內拆包裝開吃　店員嘆：一片狼藉

嘻小瓜韓國搭小黃「被收3倍車資」！　不爽大罵：為什麼不老實賺錢？

被法國媒體叫「魔鬼」柯瑞笑了　聽到詹皇「鼓勵」不習慣

才剛下機！澳洲男暈倒峇里島機場「送醫不治」　近3周已4人丟命

林逸欣爆突罹眼疾痛哭：看不到了！　醫生診斷結果曝光

「黃龍義比較強」　林立轟破聯盟紀錄：天時地利人和

不是醫生、律師！　美國畢業生「最高薪10大科系」曝光

泰船員落海「漂流4天」奇蹟存活！海上離奇撿到甘蔗汁　成救命關鍵

警政署宣傳預算暴增13倍！　楊瓊瓔轟：漫天要價又沒做好事

傳伊朗首度向俄國「交付彈道飛彈」　白宮國安發言人：震驚

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

社會熱門新聞

護理師院內偷吃醫師！完事投降：你太猛了

她衝廟宇香爐灌水　下場悲劇了

即／嘉義東石休旅車撞砂石車　1死1重傷

即／保時捷衝人行道！他看愛犬被撞崩潰

雲林台大女看護遭BMW撞死　另視角驚悚畫面曝

快訊／高雄六合夜市旁驚傳墜樓！飯店旅客當場死亡

柯文哲USB「1500沈慶京」成羈押鐵證？　法界揭裁定貓膩

答應同事交換AirPods　女員工衰挨告

高雄男撿到7300元送警局　警員卻遭懲處原因曝光

細肩短褲女大生醉茫坐超商　手機皮包全不見

酒後失態！新北警公關主任拔官　

即／淡水河驚見黑褲女浮屍！

柯文哲進土城！全身脫光檢查不是最慘　更生人曝慘痛經歷

作家酸柯USB「1500沈慶京」：智商157簡直是87

更多熱門

相關新聞

他赴韓攔小黃遇變態司機　一路猥褻回住處

他赴韓攔小黃遇變態司機　一路猥褻回住處

今年4月曾有女網友指出，在韓國遇到變態計程車司機，司機要求她坐到副駕，不斷詢問私人問題，甚至還約她一起去休息站。昨（4）日一名男網友也爆出5月底在韓國遇到變態司機，對方不僅強拉他坐副駕，還踰矩地觸碰他的腿、胸、生殖器，不禁曝光經歷，警惕所有可能會去韓國的人要小心。

強吻女學生壓身下逞慾遭解聘　狼師扯「洗腎裝導管」

強吻女學生壓身下逞慾遭解聘　狼師扯「洗腎裝導管」

韓自閉症男遭2刺青男「脫褲露鳥」輪流撒尿

韓自閉症男遭2刺青男「脫褲露鳥」輪流撒尿

色狼當街對外籍女看護摸胸　她嚇壞哭訴怒告

色狼當街對外籍女看護摸胸　她嚇壞哭訴怒告

柯文哲遭約談律師背景曝光！　曾被控用腳性騷美魔女

柯文哲遭約談律師背景曝光！　曾被控用腳性騷美魔女

關鍵字：

美籍教授桃園機場試鞋摸腳性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

護理師院內偷吃醫師！完事投降：你太猛了

快訊／雨彈開轟「13縣市大雨特報」　下到入夜

她衝廟宇香爐灌水　下場悲劇了

柯老家遭貼看板「地方媽媽之恥、教出貪污犯」

即／嘉義東石休旅車撞砂石車　1死1重傷

收賄證據曝！柯家USB工作簿記「收沈慶京1500萬」

獨／郵局帳戶「重複發薪逾萬筆」　2天內火速狂追回3.8億元

電扇太髒恐釀禍！達人神技解決清潔困擾

看不下去台北看守所外「這一幕」

5職業最易一夜情　第1名近半數激戰同事

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！片段瘋傳神預言

即／保時捷衝人行道！他看愛犬被撞崩潰

泌尿科醫師

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！影片瘋傳醫院發聲

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」

更多

最夯影音

更多

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面