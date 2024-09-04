9／7率團訪美、貝里斯　張善政：瞭解科技產業發展趨勢+城市外交

▲張善政今天上午主持市政會議時指出，本週六將率市團訪美及貝里斯進行8天7夜城市外交。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（4）日主持市政會議時指出，本週六（9/7）將率團訪美展開為期8天7夜城市外交，將拜訪北加州姊妹市阿拉米達郡與貝里斯姊妹市橘道鎮進行產業發展、觀光行銷等深度交流，同時還將參訪當地企業，瞭解科技產業發展趨勢，期盼汲取他國珍貴經驗，以促進桃園觀光產業發展。

張善政表示，此次訪美行程將率領經發局、觀旅局進行城市外交，由於出訪適逢魔羯颱風形成，市府直至昨（3）日才有明確向西至香港之路徑，對台灣不致造成影響才拍板確認出訪美國與貝里斯。

張善政也提及，本次出訪之阿拉米達郡與桃園市締結姊妹市已逾20年，阿拉米達郡位於北加州，鄰近矽谷且與舊金山隔海相望，是美國重要科技產業聚落；本次除強化兩市交流，也將參訪當地奧克蘭港等重要公共建設及高科技產業，以協助桃園產業推動能更加與時俱進。

張善政強調，貝里斯目前為台灣正式邦交國，人口數約40萬人，原為英屬宏都拉斯，於西元1981年正式獨立，是富含多種文化及語言的多元化族群社會。感謝貝里斯大使碧坎蒂積極深化雙邊關係，除連續參與近兩年桃園盛事「龍岡米干節」，今年5月也促成市府與橘道鎮締結姊妹市，兩市將為當地族群融合等議題共同努力，深化歷史及觀光交流。

此外，9月正值貝里斯慶祝國慶，感謝貝里斯總理與駐台大使熱情邀約，讓市府團隊有機會至當地汲取觀光推展經驗，並瞭解如瑪雅遺跡、雨林、海景等觀光資源維護與保存，後續將作為行銷桃園重要參考。另外，明年台灣燈會將移師桃園，貝里斯亦將展出具該國文化特色花燈，期待兩市未來更深入密切合作。