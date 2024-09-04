　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

9／7率團訪美、貝里斯　張善政：瞭解科技產業發展趨勢+城市外交

▲桃園市長張善政今天上午主持市政會議時指出，本週六（9/7）日將率市團訪美及貝里斯進行8天7夜城市外交。（圖／市府新聞處提供）

▲張善政今天上午主持市政會議時指出，本週六將率市團訪美及貝里斯進行8天7夜城市外交。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（4）日主持市政會議時指出，本週六（9/7）將率團訪美展開為期8天7夜城市外交，將拜訪北加州姊妹市阿拉米達郡與貝里斯姊妹市橘道鎮進行產業發展、觀光行銷等深度交流，同時還將參訪當地企業，瞭解科技產業發展趨勢，期盼汲取他國珍貴經驗，以促進桃園觀光產業發展。

張善政表示，此次訪美行程將率領經發局、觀旅局進行城市外交，由於出訪適逢魔羯颱風形成，市府直至昨（3）日才有明確向西至香港之路徑，對台灣不致造成影響才拍板確認出訪美國與貝里斯。

張善政也提及，本次出訪之阿拉米達郡與桃園市締結姊妹市已逾20年，阿拉米達郡位於北加州，鄰近矽谷且與舊金山隔海相望，是美國重要科技產業聚落；本次除強化兩市交流，也將參訪當地奧克蘭港等重要公共建設及高科技產業，以協助桃園產業推動能更加與時俱進。

張善政強調，貝里斯目前為台灣正式邦交國，人口數約40萬人，原為英屬宏都拉斯，於西元1981年正式獨立，是富含多種文化及語言的多元化族群社會。感謝貝里斯大使碧坎蒂積極深化雙邊關係，除連續參與近兩年桃園盛事「龍岡米干節」，今年5月也促成市府與橘道鎮締結姊妹市，兩市將為當地族群融合等議題共同努力，深化歷史及觀光交流。

此外，9月正值貝里斯慶祝國慶，感謝貝里斯總理與駐台大使熱情邀約，讓市府團隊有機會至當地汲取觀光推展經驗，並瞭解如瑪雅遺跡、雨林、海景等觀光資源維護與保存，後續將作為行銷桃園重要參考。另外，明年台灣燈會將移師桃園，貝里斯亦將展出具該國文化特色花燈，期待兩市未來更深入密切合作。

 【 更多新聞】

腐黑過期蛋製蛋液讓人吃下肚　3黑心商10共犯海削4291萬下場曝

桃園惡男「丟15公分石塊砸人」拾荒婦滿頭血險死　殺人未遂起訴

快訊／台66線大貨車失控追撞3車　遇下班車潮...後方狂塞3km

 

 

 

ET快訊
10天9.5萬坐月子！寶寶「屁股爛肉黏尿布」　母怒：醫師沒發
最低工資漲幅破4%「超乎預期」！商總：恐引發另一波物價通膨
快訊／新北死亡車禍！聯結車右轉輾斃單車騎士
快訊／5縣市大雨特報　警戒到入夜
快訊／吊籃墜落！　3人宣告不治
大聯盟本季最速火球！　狂飆近170公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「如果可以回去」音樂會　7日台南吳園戶外圓形廣場盛大舉行

日月潭區善心企業志工動員　中秋前夕帶獨居長輩玩遊戲拚公益

移民署行動列車駛進鳳山戶政　協力精進新住民照顧服務

中秋加碼送月餅物資　台南市勞工局偕同泥水及金屬工會關懷弱勢勞工

南投縣議員媒合善心業者　全國原民盃棒球賽冠軍國中喜獲高級釘鞋

花蓮文旦柚評鑑出爐！　日照充足雨量豐富...甜度香氣獨特

9／7率團訪美、貝里斯　張善政：瞭解科技產業發展趨勢+城市外交

彭啟明視察草屯垃圾山　喊話鄉親：別只要台積電不要焚化廠

台南市公共自行車達成500站及500萬使用人次　站點車輛規模再擴大！

台南市「因雄崛起」遊戲學習平台　推出「反霸凌」線上學習活動

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

賈永婕接101董座「對美女質疑一定有」　「負責美麗時尚」小S想去辦公室喝香檳

王陽明放閃蔡詩芸「只對老婆比❤️」　變身《角頭》麥可哥...喊她：BOSS！

大谷翔平單場3盜超狂！　持續往「50轟50盜」邁進

「如果可以回去」音樂會　7日台南吳園戶外圓形廣場盛大舉行

日月潭區善心企業志工動員　中秋前夕帶獨居長輩玩遊戲拚公益

移民署行動列車駛進鳳山戶政　協力精進新住民照顧服務

中秋加碼送月餅物資　台南市勞工局偕同泥水及金屬工會關懷弱勢勞工

南投縣議員媒合善心業者　全國原民盃棒球賽冠軍國中喜獲高級釘鞋

花蓮文旦柚評鑑出爐！　日照充足雨量豐富...甜度香氣獨特

9／7率團訪美、貝里斯　張善政：瞭解科技產業發展趨勢+城市外交

彭啟明視察草屯垃圾山　喊話鄉親：別只要台積電不要焚化廠

台南市公共自行車達成500站及500萬使用人次　站點車輛規模再擴大！

台南市「因雄崛起」遊戲學習平台　推出「反霸凌」線上學習活動

第二屆CBL籃球主客場賽　北台灣7強爭霸拚冠

易烊千璽拿下Golden Goose全球代言人！新款可以自己裝飾跟上Y2K千禧風

限乘2人！雲林飼料廠吊臂斷裂「3死1重傷」　業者認了吊籃有4人

許光漢低調當兵「好友事前也不知情」　張軒睿搖頭：沒辦歡送趴！

巴黎奧運聯手詹皇感覺太美妙　柯瑞盼兩人「共享」更多經歷

濕紙巾擦手！　醫示警：小心越擦越髒

郵輪船員鎖門「性侵女乘客」　郵輪公司要賠償她近4億

南韓女星崔呈媛爆遭公司下令「在外不要說話」！　1舉動讓小鐘戀愛直告白

鄰居佔車位爆衝突！高雄夫妻拿球棒、雨傘上門　3人互毆進警局

蔡其昌發U18中華隊6萬加菜金　喊話柯敬賢要上大聯盟

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

地方熱門新聞

花蓮縣府3000元振興券確定了　發放時間曝光

嘉義市光織影舞9月14日開展

楊文科推綠色運輸多管齊下　90.1%新竹縣民表支持與認同

護理師國考奪榜首　長庚科大考取率近85%

7旬翁連衝2超商買3萬元遊戲點數險遭交友詐騙

國1台南仁德段小客車故障「時速40慢慢嚕」

嘉義景觀酒店優惠活動　6個6爽住萬元套房

ET民調／逾7成縣民感到幸福！楊文科15項施政支持度均破8成

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

會考5A生選北港高中　30萬獎學金鼓勵就近入學

桃市圖閱讀開箱第三季系列活動　9/7起登場

《台南400》房務員需求增職訓專班保證就業

「農業發展座談」雲林縣府力爭農業權

93歲嬤臥病臨工孫生活困苦　里港警送物資

更多熱門

相關新聞

桃園忠靈祠秋祭　張善政：勿忘國軍奉獻

桃園忠靈祠秋祭　張善政：勿忘國軍奉獻

桃園市長張善政今（3）日上午前往桃園市軍人忠靈祠出席「桃園市軍人忠秋祭典禮，張善政致詞時指出，九三軍人節代表市府及市民向為國犧牲先烈們致上最誠摯追思與悼念，國軍先烈在軍旅期間無私奉獻，因保家衛國而付出寶貴生命，其奉獻與犧牲，國人才得以享有安和樂利社會，我們應時刻心存感激，勿忘國軍先烈奉獻。

桃園市府成立都市更新專案辦公室

桃園市府成立都市更新專案辦公室

桃捷站名開放票選卻放生民意　綠委轟張善政惡搞民主

桃捷站名開放票選卻放生民意　綠委轟張善政惡搞民主

綠委質疑捷運綠線命名　桃市府回擊

綠委質疑捷運綠線命名　桃市府回擊

桃刑大破獲製毒工廠　起獲市值逾6億K他命

桃刑大破獲製毒工廠　起獲市值逾6億K他命

關鍵字：

桃市府赴美城市外交貝里斯張善政

讀者迴響

熱門新聞

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！逼墮胎對話曝

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

快訊／愷樂證實兒子已出生！罕見動怒「被賣友求榮」

全家正式引進「不沾手神物」　網嗨喊：這要得諾貝爾獎

快訊／雲林重大工安意外！4工人高空墜落命危

快訊／北投女墜樓亡　目擊民眾被噴滿臉血

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

被爆京華城關鍵便簽　柯文哲嘆氣

孫其君醜聞纏身淡出「轉戰英文家教」

肯德基蛋撻「1成分」美味秘訣曝光　千人傻：極度震驚

《星鳴特攻》上市2週墜毀

柯文哲違法鐵證！　親筆交辦京華城案「關鍵便簽」曝光

大轉運！4生肖「天福星」加持　一路旺到年底

快訊／北捷「板南線卡住」塞爆　上班族哀號

味全龍外野手因生涯規劃任意引退

更多

最夯影音

更多

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面