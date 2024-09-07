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新北市圖「閱見中秋」小旅行　親子體驗月見豆腐、茶鄉風情

▲新北市圖「閱見中秋」小旅行。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖「閱見中秋」小旅行。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中秋佳節即將到來，新北市立圖書館深坑與坪林分館特別在中秋前夕，推出適合全家大小一起同樂的「閱見中秋」親子體驗活動，有「月見豆腐團子」中秋甜點DIY、「茶香PIZZA」親子烘焙、茶鄉走讀小旅行、「開箱豆腐」手作體驗、「親子品茗泡茶趣」茶席體驗等，邀大家來一趟中秋輕旅行，用不同角度認識在地文化，感受不一樣的節慶閱讀體驗。

新北市立圖書館王錦華館長表示，中秋節是全家團圓的日子，利用假期親子同遊，除了共創美好回憶，小朋友也能透過手作體驗認識在地文化，達到寓教於樂的意義。新北市各區有許多別具特色的人文風情，此次「閱見中秋」親子體驗活動，特別結合中秋氣氛，帶大小朋友透過手作體驗閱讀在地生活，深入了解豆腐與茶葉之鄉的產業特色。

▲新北市圖「閱見中秋」小旅行。（圖／新北市立圖書館提供）

▲「開箱豆腐」手作體驗，將帶親子實際自己動手DIY做鹽滷豆腐。

深坑老街豆腐遠近馳名，深坑分館9月14日「開箱豆腐」手作體驗，將帶親子實際自己動手DIY做鹽滷豆腐，了解深坑豆腐的製作過程，還可以品嚐自己製成的手工豆腐。9月15日「月見豆腐團子」中秋甜點DIY，則將教大家製作日式賞月甜點「月見豆腐糰子」以及豆腐奶酪！

坪林分館9月14日則推出「茶鄉走讀小旅行」、「親子品茗泡茶趣」茶席體驗、以及「茶香PIZZA」親子烘焙活動。「茶鄉走讀小旅行」由在地達人帶大家走訪老街、茶園，體驗當製茶師；「親子品茗泡茶趣」茶席體驗將帶大家認識茶飲文化與飲茶禮儀等茶道知識，砌一杯屬於自己的好茶。

「茶香PIZZA」親子烘焙活動則帶大家製作獨特茶香口味的披薩，享受烘焙樂趣，相當適合親子同樂。另外9月14日起至10月15日止深坑、石碇與坪林分館也同步推出「閱見中秋」主題書展，所有活動全部免費，即日起開放報名，邀請大家一起來一場秋遊小旅行。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2662-3821轉236。

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