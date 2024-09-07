2024新北電競Buff狂潮　新光盃電競賽親子營超歡樂

▲新北電競基地於8月舉行「ESPORTS PARTY盛夏派對」，逾300位民眾熱情參與，沉浸式體驗2024新北電競BUFF狂潮魅力。（圖／新北市經發局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府今年度強打「2024新北電競Buff狂潮」政策目標，積極整合新北市ACGE產業資源，成功帶動各界響應，透過舉辦電競活動提升企業形象。新光人壽今（7日）於新板金融大樓舉辦「2024新光電競親子營暨新光盃電競賽」，經發局長盛筱蓉受邀致詞時表示，感謝企業共同推廣電競活動，響應新北市府推動全民電競運動的目標，透過電競遊戲不但可藉由同樂促進世代融合，也能為城市發展注入更多元的活力和競爭力。

經發局表示，市府今年推出「2024電競Buff狂潮」，從3月開辦電競基地培育課程、5月舉辦「2024新北電競爭霸戰」、7月於台灣電玩電競產業展設立「新北ACGE形象館」、8月舉行「ESPORTS PARTY盛夏派對」到11月舉辦「2024亞洲電子競技公開賽」等一系列活動，今年底「新北市電競產業總會」也將正式成立，協助產業資源整合、技術與異業合作。

▲新光人壽7日舉辦「Shin Kong Esport 新光電競親子營」，用電競遊戲拉近親子距離，藉以消弭世代隔閡。

經發局說明，除了新光人壽舉辦電競親子營活動外，世界棒壘球總會（WBSC）及台灣世界少棒聯盟（TLLB）也將於9月及11月在新北電競基地共同舉辦ePremier12電競棒球資格賽，市府與業界攜手為電競產業注入強心針，強化新北電競品牌與臺灣的產業實力。

經發局補充，新北「2024亞洲電子競技公開賽」將於11月8日至10日在新莊體育館舉辦線下總決賽，活動現場結合「電競產業博覽會」，邀請動畫、漫畫、遊戲及電競相關業者以及新北嚴選店家共襄盛舉，內容規劃有新莊廟街商圈、世壯運及Cosplay等各式精彩的活動，歡迎市民朋友一起同樂。更多電競資訊歡迎鎖定「來趣新北金發局」或「新北電競基地」臉書粉專，持續Buff你的電競戰鬥力。