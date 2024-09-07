神父酒後教堂內猥褻女信徒「手伸裙裡亂摸」還強吻　下場曝光

▲新北一名神父酒後竟猥褻女信徒。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名42歲天主教馬姓神父在飲酒後，竟在教堂辦公室強行對女信徒摸胸、強吻，還將狼爪伸入裙內撫摸，被女信徒告上法院。新北地院審理，認定馬姓神父犯行屬實，依強制猥褻罪，判處6月徒刑，可易科罰金18萬元。可上訴。

判決指出，這名菲律賓籍馬姓神父在新北某天主教堂任職，去年12月26日2時許，他在教堂辦公室內未經女子小麗(化名)的同意，就將手伸進小麗的領口撫摸她胸部，並無視小麗反抗，接著伸入她裙內撫摸下體，還強行親吻她嘴唇，猥褻得逞。而後馬男驚覺犯錯，向小麗道歉到同日4時許，並送小麗去坐計程車。小麗不堪受辱，向多名友人揭露馬男犯行，並前往警局報警。

全案審理時，馬男承認有摸胸，小麗的內衣也檢驗出馬男的DNA。新北地院檢視相關證據認為，兩人雖有私交，馬男卻未能謹守自己身為神職人員之戒律，酒後對小麗猥褻，審酌小麗在警詢時表示「我希望他受到處分警惕，讓他知道以後不可以再做，但我本人並沒有想讓他終身背負這個罪刑的想法之意見」等情，依犯強制猥褻罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬元。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。