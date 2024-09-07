　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

神父酒後教堂內猥褻女信徒「手伸裙裡亂摸」還強吻　下場曝光

▲天主教,神父,十字架。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲新北一名神父酒後竟猥褻女信徒。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名42歲天主教馬姓神父在飲酒後，竟在教堂辦公室強行對女信徒摸胸、強吻，還將狼爪伸入裙內撫摸，被女信徒告上法院。新北地院審理，認定馬姓神父犯行屬實，依強制猥褻罪，判處6月徒刑，可易科罰金18萬元。可上訴。

判決指出，這名菲律賓籍馬姓神父在新北某天主教堂任職，去年12月26日2時許，他在教堂辦公室內未經女子小麗(化名)的同意，就將手伸進小麗的領口撫摸她胸部，並無視小麗反抗，接著伸入她裙內撫摸下體，還強行親吻她嘴唇，猥褻得逞。而後馬男驚覺犯錯，向小麗道歉到同日4時許，並送小麗去坐計程車。小麗不堪受辱，向多名友人揭露馬男犯行，並前往警局報警。

全案審理時，馬男承認有摸胸，小麗的內衣也檢驗出馬男的DNA。新北地院檢視相關證據認為，兩人雖有私交，馬男卻未能謹守自己身為神職人員之戒律，酒後對小麗猥褻，審酌小麗在警詢時表示「我希望他受到處分警惕，讓他知道以後不可以再做，但我本人並沒有想讓他終身背負這個罪刑的想法之意見」等情，依犯強制猥褻罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬元。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。

ET快訊
啦啦隊3正妹「突被要求掀瀏海」　她一撥全場安靜
快訊／大谷翔平炸本季第45轟！　100打點追平個人最佳
快訊／新莊冒濃煙　15汽機車燒毀
快訊／國家警報大響！　大雷雨轟4縣市
柯文哲與沈慶京密帳？　民眾黨批北檢：踐踏偵查不公開原則
《木曜4》6成員退出　泱泱、溫妮噤聲中！4天前認：調整工作狀
快訊／雨彈開轟「13縣市大雨特報」　下到入夜
細肩短褲女大生醉茫　坐超商狂吐！手機皮包全不見
2地有豪大雨！　雨勢持續到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工廠停車場突竄火！濃黑煙數公里外可見　15輛汽機車慘燒毀

他缺錢從都更老宅「翻進隔壁大樓」　鑽窗戶偷走4花瓶+3筆電

疑女友劈腿！惡男開膛破肚「內臟沖馬桶」　國民法庭下周開審

阿里山頂湖步道驚傳失聯！搜救隊徒步找了整晚…人在家裡休息

快訊／新莊化成路空地火燒車！恐怖濃煙漫天　警消急灌救

細肩短褲女大生醉茫！坐超商狂嘔　手機皮包全不見...call警求救

山道猴BMW「危險人物」炸大坑遭罰　千萬GTR沒事原因曝

沒禮讓撞到行人挨罰7200元　駕駛稱「沒受傷」被法官打臉

神父酒後教堂內猥褻女信徒「手伸裙裡亂摸」還強吻　下場曝光

慣竊遊樂區偷機車！爽飆街頭「1小時就被抓」　怨警：也太快了吧

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

雲林女看護遭BMW撞死！另視角畫面曝　人車噴飛直衝電線桿亡

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD

柯美蘭與小草聚集看守所外　土城警舉牌警告：行為違法

不圍北檢曝柯文哲最後交代　館長：所有取笑我來承受！

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

工廠停車場突竄火！濃黑煙數公里外可見　15輛汽機車慘燒毀

他缺錢從都更老宅「翻進隔壁大樓」　鑽窗戶偷走4花瓶+3筆電

疑女友劈腿！惡男開膛破肚「內臟沖馬桶」　國民法庭下周開審

阿里山頂湖步道驚傳失聯！搜救隊徒步找了整晚…人在家裡休息

快訊／新莊化成路空地火燒車！恐怖濃煙漫天　警消急灌救

細肩短褲女大生醉茫！坐超商狂嘔　手機皮包全不見...call警求救

山道猴BMW「危險人物」炸大坑遭罰　千萬GTR沒事原因曝

沒禮讓撞到行人挨罰7200元　駕駛稱「沒受傷」被法官打臉

神父酒後教堂內猥褻女信徒「手伸裙裡亂摸」還強吻　下場曝光

慣竊遊樂區偷機車！爽飆街頭「1小時就被抓」　怨警：也太快了吧

66歲梁家輝升格當外公！大女兒曬「小腳丫」證實生娃…愛孫性別曝

K-Pop粉絲必收藏！韓星來台美食地圖懶人包　這間BIGBANG太陽也吃過

監院編31.5萬到北海道考察黑熊　羅智強批濫花錢：北海道是棕熊

300年前台灣的樣子　故宮曝清乾隆地圖：古今第一手資料

快訊／大雷雨轟炸「松山機場暫停地面作業」　航班延誤

中國經濟恐重蹈「蘇聯」覆轍　經濟學人：強力管控資訊

工廠停車場突竄火！濃黑煙數公里外可見　15輛汽機車慘燒毀

川普又贏了！「封口費案」判決二度延期　總統大選3周後宣判

D槽女神宮下玲奈不藏了！　親認最難忘「19歲稚嫩出道作」原因曝

大谷翔平炸本季第45轟再締史無前例紀錄　100打點追平個人最佳

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

社會熱門新聞

她衝廟宇香爐灌水　下場悲劇了

護理師院內偷吃醫師！完事投降：你太猛了

即／嘉義東石休旅車撞砂石車　1死1重傷

即／保時捷衝人行道！他看愛犬被撞崩潰

雲林台大女看護遭BMW撞死　另視角驚悚畫面曝

柯文哲USB「1500沈慶京」成羈押鐵證？　法界揭裁定貓膩

快訊／高雄六合夜市旁驚傳墜樓！飯店旅客當場死亡

高雄男撿到7300元送警局　警員卻遭懲處原因曝光

酒後失態！新北警公關主任拔官　

作家酸柯USB「1500沈慶京」：智商157簡直是87

公關主任酒後失態被拔官　新北警方回應

姊不治妹搶命　肇事男怨：沒錢可賠

答應同事交換AirPods　女員工衰挨告

蛋洗民進黨黨部　高雄砸蛋男抓到了

更多熱門

相關新聞

侯友宜頒獎表揚義警楷模　感謝無私奉獻捍衛新北治安

侯友宜頒獎表揚義警楷模　感謝無私奉獻捍衛新北治安

新北市政府今（6日）舉辦「第十三屆金勤獎義警楷模頒獎典禮」，市長侯友宜出席典禮並頒獎表揚125位義警楷模，感謝他們長年無私貢獻，也期許所有民力繼續與市府攜手捍衛新北治安。

99國民體育日狂歡！新北運動中心當天免費

99國民體育日狂歡！新北運動中心當天免費

小六女童墜樓亡　同學寫卡片放座位送別

小六女童墜樓亡　同學寫卡片放座位送別

開芭樂票還賭債遭毆！劣警辭職火速獲准

開芭樂票還賭債遭毆！劣警辭職火速獲准

忠孝橋高架提前搶修完成！　新北交通局：僅禁行20噸以上大型車輛

忠孝橋高架提前搶修完成！　新北交通局：僅禁行20噸以上大型車輛

關鍵字：

新北神父猥褻案6月可易科罰金

讀者迴響

熱門新聞

她衝廟宇香爐灌水　下場悲劇了

護理師院內偷吃醫師！完事投降：你太猛了

收賄證據曝！柯家USB工作簿記「收沈慶京1500萬」

柯老家遭貼看板「地方媽媽之恥、教出貪污犯」

即／嘉義東石休旅車撞砂石車　1死1重傷

5職業最易一夜情　第1名近半數激戰同事

即／保時捷衝人行道！他看愛犬被撞崩潰

柯文哲寫「1500沈慶京」　郭正亮解讀含意

獨／郵局帳戶「重複發薪逾萬筆」　2天內火速狂追回3.8億元

電扇太髒恐釀禍！達人神技解決清潔困擾

雲林台大女看護遭BMW撞死　另視角驚悚畫面曝

人妻遭救護車司機性侵　癌末夫被切斷氧氣丟下車

柯文哲USB「1500沈慶京」成羈押鐵證？　法界揭裁定貓膩

Jennie硬起來提告！公司聲明曝光

不知自己要離開KID傻眼能配合我都配合

更多

最夯影音

更多

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

雲林女看護遭BMW撞死！另視角畫面曝　人車噴飛直衝電線桿亡

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面