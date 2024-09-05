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菲律賓華裔前市長印尼落網　最快今押回馬尼拉

▲菲律賓丹轆省小城市班班華裔女市長郭華萍。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Alice Leal Guo ）

▲菲律賓丹轆省小城市班班華裔女市長郭華萍。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Alice Leal Guo ）

中央社記者林行健馬尼拉5日專電

被質疑利用職權包庇非法離岸博弈產業、潛逃出境而在印尼落網的菲國前華裔女市長郭華萍，最快將於今天下午被帶回馬尼拉，多名菲律賓官員已抵達雅加達接洽相關事宜。

根據菲律賓GMA新聞網報導，菲律賓內政部長阿巴洛斯（Benhur Abalos）、警察總長馬爾比爾（Rommel Marbil），以及司法部與移民局小組，都已經抵達雅加達，最快可於今天下午帶回郭華萍。

郭華萍英文名為艾莉絲．郭（Alice Guo），原是菲國丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長，被指利用職權包庇離岸博弈產業，菲律賓監察專員辦公室13日已宣布將她革職，還有參議員質疑她是中國間諜。

她在菲律賓司法部面臨人口走私、洗錢等罪名的指控。

▲▼菲律賓丹轆省（Tarlac）小城市班班（Bamban）華裔女市長郭華萍。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Alice Leal Guo ）

▲郭華萍與多名相關人士缺席聽證會，參議院發出拘捕令，據信7月搭船潛逃至馬來西亞和新加坡，8月轉赴印尼。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Alice Leal Guo ）

郭華萍與多名相關人士因連續缺席參議院有關離岸博弈產業的聽證會，而被參議院以蔑視議會的理由發出拘捕令，據信於7月間搭船潛逃至馬來西亞和新加坡，8月再轉赴印尼。

她昨天在印尼雅加達西部衛星城鎮唐格朗（Tangerang）落網。

郭華萍的另兩名關係人，自稱為她姐姐的謝拉．郭（Sheila Guo）和一家離岸博弈公司的代表人卡桑德拉．王（Cassandra Ong），已先於8月21日在印尼巴淡島被當地移民局人員截獲，次日即由菲方執法人員押回馬尼拉。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天發布影音訊息，感謝印尼執法當局的協助，並稱郭華萍的落網應讓國內犯罪分子引以為鑑，而所有助她逃亡者都將受到法律制裁。

另一方面，印尼媒體報導，印尼政府正與菲律賓政府商討以澳洲籍毒販哈斯（Gregor Johann Haas）交換郭華萍的可能性。

哈斯涉嫌在印尼販毒，遭國際刑警組織（INTERPOL）發出紅色通緝令（Red Notice）請求協助追捕，他今年5月在菲國中部的波古市（Bogo）被捕。

但菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，交換嫌犯的建議存在「複雜」因素，潛在問題之一是菲律賓早已廢除死刑，而販毒在印尼可被槍決。（編輯：陳承功）

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