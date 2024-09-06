雞排妹御用律師涉扮詐團內鬼　法官認「勾串滅證」裁准羈押禁見

▲曾為雞排妹鄭家純辯護的律師陳克譽 ，因涉洩密給詐團，被台北地院裁定羈押禁見。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

曾受「雞排妹」鄭家純委任控告網紅陳沂的律師陳克譽，因涉嫌將檢方偵辦詐團進度等秘密，洩露給詐團上層共犯防備，昨（5日）被檢警拘提、訊後聲押禁見，台北地院今裁准，理由為涉犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌，且有勾串滅證之虞。

北院裁定理由指出，檢方聲押所舉證據顯示，陳克譽所涉罪嫌，包括《組織犯罪防制條例》發起、操縱、主持、指揮犯罪組織，同法參與犯罪組織、《刑法》洩密、加重詐欺取財等，犯罪嫌疑重大，且警詢與檢方偵訊之初，一概否認犯罪。

法官指出，陳克譽之後雖改口坦承部分犯行，但細節之處與證人供述不同，有相當事實及理由認定他為躲避後續偵查，有勾串滅證之虞，且現今通訊軟體種類繁多，聯繫管道發達，若僅命具保或限制住居等侵害較小手段，實不足以確保後續偵查、審判或執行程序順利進行。

法官審酌陳克譽本件犯行嚴重危害社會秩序，權衡國家司法權有效行使、社會秩序及公共利益，以及陳的人身自由與訴訟防禦權受限制程度，認定有羈押原因及必要，裁定從今天起羈押禁見2個月。

▲陳克譽（右）曾為「雞排妹」鄭家純（左）辯護。（資料照／記者黃哲民攝）

同為網紅的鄭家純（已改名鄭采勻），2021年5月和陳沂開直播互槓，當眾唸出陳沂手機門號前4碼，事後再PO文搭配咖啡色色卡編號影射後6碼，被陳沂指控涉犯《個人資料保護法》，雞排妹今年（2024年）3月，經最高法院駁回上訴，被依《個資法》判刑3月、得易科1天1千元定讞。

陳克譽在手機門號案為雞排妹辯護，並受雞排妹委任控告陳沂涉嫌加重誹謗，陳沂勝訴後，曾送1盆黑菊花虧陳克譽「謝謝自己人助攻」等語，台北律師公會為此發文阻止陳沂、呼籲別把律師扯進私人紛爭。

今年5、6月間，3位受害人報案遭遇「猜猜我是誰」電話詐騙、損失共約14萬元，檢警循線逮捕1名黃姓車手，意外查出陪同黃男應訊的陳克譽涉嫌洩露偵查進度給詐團上層共犯。

台北地檢署昨指揮警方搜索陳克譽事務所等6處地點，拘提陳與湯姓車手頭共4嫌到案，陳複訊後被聲押禁見。

陳克譽被視為第2位落難的「雞排妹御用律師」，另1位是幫雞排妹與醫美診所打官司的王啟任，被查出涉勾結賣淫集團設局仙人跳，坑害醫師、企業主等社會名流40人，海削1千多萬元，高雄地院一審日前依詐欺取財等罪，判決已被停止律師職務的王啟任6年徒刑。