詐騙逾10億！ACE王牌交易所案追加起訴133人　設精舍洗腦業務員

▲詐騙集團謊稱鴻海集團創辦人郭台銘(中)也有投資，吸引民眾購買虛擬貨幣保證獲利。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦「ACE王牌交易所」垃圾幣詐騙案，日前依違反《銀行法》等罪起訴名律師王晨桓32人，檢察官持續清查，又找到100多名業務員，分別以保證獲利、郭台銘和沈春華也有投資等謊言，遊說投資人投資，使得ACE王牌吸金案從2019年起累積受害金額超過10億元，台北地檢署4日追加起訴，全案被告累積138人，檢察官並請求法院對被告從重量刑。

檢警調專案小組查出，虛擬貨幣網紅潘奕彰2018年成立ACE王牌交易所，2019年找上曾因販售虛幣詐騙案遭起訴的林耿宏、林若蕎等人合作，成立IMBA直銷團隊，在全台私募招攬投資MOCT(魔券幣)、CSO、FITC、NFTC等虛擬貨幣。

因為團隊組織龐大，IMBA設立了十多個分會，指派分會長處理各分會事務，並設立極度迷信的「蓮池精舍」，除了當成吸金詐騙的洗錢據點，並舉行宗教儀式，灌輸業務員信仰與心靈寄託，宣揚推銷虛幣是往好的方向發展，藉此要求業務員達成業績。

▲潘奕彰2度因ACE王牌交易所案遭起訴，累計詐騙吸金超過10億元。（圖／資料照）

可是這些在ACE王牌交易所販售的虛擬貨幣，實際上流通性不足，投資人發現虛幣無法兌現，價格又一度崩跌，因此報案檢舉，檢警調多波搜索約談後，在2024年4月起訴潘奕彰、林耿宏、林若蕎以及後來接任ACE王牌交易所總裁的律師王晨桓等32人。

專案小組持續清查投資人名單，又找到更多受害人因為相信這個吸金集團所宣稱，投資5年可獲利20萬到50萬元，鴻海郭台銘、名主持人沈春華也有投資等謊言，加上業務員刻意隱匿負責人林耿宏有詐欺紀錄等重要資訊，累計全案有1590人被害，詐騙金額超過10億元，其中尚未兌現虛幣價值超過20億元，因此在9月4日依法追加起訴133名被告，其中潘奕彰、林耿宏、林若蕎先前已遭起訴外，有106名被告是新增的詐欺組織共犯。