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又1個雞排妹律師被逮　涉洩密給詐團車手遭拘提上銬

▲▼「雞排妹」鄭采勻與她委任的律師陳克譽到台北地院開完庭受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲曾幫雞排妹(左起)打官司的律師陳克譽涉嫌洩漏偵查秘密遭拘提。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

曾幫雞排妹鄭家純控告網紅陳沂的律師陳克譽，因涉嫌在為詐騙集團成員辯護時，將執行業務所得知的偵查進度等秘密，洩漏給上層共犯，偵辦案件的檢警發現後，發動搜索拘提，陳克譽5日被移送台北地檢署，等候檢察官開庭複訊。這是繼律師王啟任因幫應召站設局仙人跳遭判刑後，第2位曾受雞排妹委任、之後吃官司的律師。

有3位民眾在5、6月間，分別遭遇「猜猜我是誰」詐騙，共損失約14萬元，檢警獲報追查，詐騙集團得手後以購買虛擬貨幣，層層轉帳再換回新台幣的方式洗錢，循線逮到提領現款的黃姓車手，意外發現陪同黃男應訊的律師陳克譽涉嫌洩漏偵查進度。

檢察官陳怡君指揮台北市中山警分局在4日搜索陳克譽的事務所等6處，並拘提陳、湯姓車手頭等4名被告到案，其中1人因另案已發監執行，其餘3人在5日移送台北地檢署等候複訊，全案朝加重詐欺、組織犯罪、洩密等罪嫌方向偵辦。

陳克譽因接受雞排妹鄭家純(改名鄭采勻)委任，在手機門號外洩風波中，為雞排妹涉違反《個資法》案進行辯護，並代為控告陳沂涉嫌加重誹謗，結果陳沂獲得勝訴後，送一盆「黑菊花」給陳克譽，還插上「謝謝自己人助攻」小卡，菊花最後被退回，台北律師公會曾為此聲明：「呼籲注意言論自由界限，並尊重律師執業之專業」。

另名曾幫雞排妹打官司的律師王啟任，則因涉嫌與應召站賣淫集團合作，向買春客以應召女子未成年等理由，要求支付和解金，以仙人跳手法坑殺醫師、企業主等社會名流共40多人，日前被高雄地檢署依詐欺等罪判刑6年，集團首腦徐智威則被判刑7年6月。可上訴。

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