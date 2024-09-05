詐團分飾檢警！花蓮婦開戶存600萬還給密碼　警幫她保住退休金

▲李姓婦人慌張跑到警所向員警咨詢，員警告知李婦遭到詐騙。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮72歲李姓婦人日前接獲詐騙集團電話告知，其帳戶內資產涉及刑事案件，李婦信以為真竟聽從詐團指示，申辦網路銀行帳戶，將600萬退休金存入並提供詐團密碼，事後自覺不妥，慌張至當地派出所咨詢，受案員警驚覺有異，立刻協助停用帳戶，及時保住李婦畢生血汗錢。

花蓮吉安分局仁里派出所日前受理李姓婦人諮詢案件。李婦表示，日前接獲金管會稱其帳戶內資產涉及刑事案件，過程中還與對方所謂的檢察官及警方通話，於是聽從對方指示，申辦網路銀行帳戶，並將新台幣600萬元轉入該網銀帳戶內，還將網銀帳號密碼提供給對方。

▲員警協助李婦及時將帳戶停用，保住李婦600萬退休金，李婦一再向員警表示感謝。

仁里派出所員警了解情況後立即告知李婦，檢調單位絕對不會要求民眾提供網路銀行的帳號及密碼，員警同時撥打電話至仁里郵局協助李婦停用該帳戶，避免李婦的積蓄遭詐騙集團領取。

後續警方持續關懷李婦，確認李婦帳戶內的錢一毛沒少，案件就在警方的迅速的判斷及協助下圓滿落幕，成功保住了李婦的退休金。李婦相當感謝員警的協助並一再道謝。

吉安分局長林俊廷提醒，詐騙案件層出不窮，假冒檢警詐騙通常是藉著被害人害怕觸法同時欲尋求立即幫助的心理，一時不查便有可能受騙。呼籲民眾遇到類似情況，應立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線尋求協助，讓真正的警察來幫助你。

