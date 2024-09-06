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社會 社會焦點 保障人權

拜訪客戶竟對女職員襲胸摸臀　色男竟嗆「是會死喔」下場出爐

▲桃園市張姓男子於去年9月間到桃園區某公司拜會，趁獨處時對女職員趁機襲臀遭拒絕還怒嗆「摸一下是會死喔」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲桃園市張姓男子於去年9月間到桃園區某公司拜會，趁獨處時對女職員襲臀還怒嗆「摸一下是會死喔」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子於去年9月間前往桃園區某公司拜會，女職員幫其倒茶水時竟趁機觸摸腰部遭拒，後來隨女職員進入茶水間清洗茶杯時趁機拍打臀部，女職員氣得推開其鹹豬手，張男怒嗆「摸一下是會死喔」，女職員當場氣哭；桃園地院審理時，張男否認犯行，法官根據現場監視器還原張男惡行，審結依違反性騷擾防治法之性騷擾罪，處拘役50日，本案仍可上訴。

檢警調查，46歲的張姓男子於去年年9月13日下午前往桃園區某公司拜會，女職員為其倒茶水，張男卻趁機撫摸其腰部，女職員當場推拒，未料張男隨後趁女職員進入茶水間清洗茶杯時尾隨進入，更趁機拍打其臀部，女職員氣得推開其鹹豬手並大喊「不要碰我」，張男則怒嗆「摸一下是會死喔」，女職員當場氣哭，後被公司男同事見狀詢問始揭露張男惡行，女職員報警處理；桃檢複訊後依違反性騷擾防治法起訴。

桃園地院審理時，張男雖坦承曾於案發實地前往該公司辦公室拜訪客戶，但辯稱在辦公室內沙發睡著，睡到凌晨2點多，並沒有摸女職員屁股等語；女職員於警訊時指控，案發當天下午4時許在公司遭被告性騷擾，因老闆招待客人，時幫忙端遞茶水，但被告第一次藉機觸碰其腰部時曾明確表示拒絕，有推開他並說「不要」、「走開」，未料後來幫老闆洗杯子，對方就跟她進到茶水間，被告想趁機觸碰，也同樣表達拒絕，但對方後來用手觸碰屁股，則推開旗手表示拒絕，但對方還是不停嘗試接觸，還回應「摸一下是會死喔」等語；公司另一名男同事則陪同女職員至派出所報案，不認識被告，但被告有來過公司，案發時地有看到被告有拍打女職員臀部，被告當時主動接近女職員，女職員向被告說「不要碰我」明確拒絕被告，有聽到被告向其怒嗆「摸一下是會死喔」等語。

法官調閱公司現場監視器錄影畫，確認案發時地，女職員大聲喊：「放開、放開」，被告則大叫一聲「嘿」，根據監視畫面確認女職員工作時，被告一再跟隨、靠近，被告確實曾撫摸女職員臀部，甚為明灼，被告狡辯顯為事後卸責之詞，不足採信。

法官審酌，被告為滿足一己私慾，伸手觸摸告訴人臀部，顯然欠缺對他人身體自主權之尊重，衡酌其犯罪後未坦承犯行，亦未積極與告訴人達成和解以取得其寬恕，審結依違反性騷擾防治法之性騷擾罪，處拘役50日，得易科罰金以每日1千元折算1日，本案可上訴。

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