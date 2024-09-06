帶番刀闖空門偷轎車又拒捕撞傷警　桃園賊認2罪獲判囚11月

▲桃園市陳姓男子今年6月攜帶番刀等工具闖入平鎮區某民宅，竊走屋主車鎖匙開走轎車，平鎮警方在楊梅區萬大路攔捕到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子於今年6月間持番刀闖入平鎮區民宅行竊，偷走屋主汽車鎖匙後逃逸，警方據報後調閱監視器追捕，後來在楊梅區萬大路發現陳駕駛贓車，員警前後攔查圍捕，陳拒檢且衝撞警車造成2名員警受傷企圖逃逸，並波及路上另4輛轎車，最後仍被員警制伏到案；桃園地院審理時，陳男坦承犯案，法官查出陳曾為累犯，審結依攜帶兇器侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑7月；又犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，處有期徒刑8月，應執行有期徒刑11月，仍還可上訴。

檢警調查，45歲的陳姓男子於今年6月2日中午12時許，趁屋主不在家，攜帶番刀闖空門企圖行竊，在屋內竊得汽車鑰匙1支，再持鑰匙開啟停放門口之豐田轎車後逃逸，屋主於同日下午1時許返家，發現停放門口轎車不翼而飛立即報警處理。

平鎮分局據報後調閱監視器錄影畫面追查，於同日下午2時許發現陳男駕駛贓車出現在楊梅區萬大路附近，警方立即出動2輛巡邏車到場攔查，陳見警方到場，為規避警方攔檢，駕車撞擊巡邏車，導致巡邏車毀損、安全氣囊爆裂，並波及4輛停放路旁車輛，還造成2名員警頭部、前臂等多處挫擦傷，合併有腦震盪等傷害，但員警仍以優勢警力制伏拘捕陳到案，當場扣得車鑰匙、板手及番刀等證物。

桃園地院審理時，被告陳男對犯行均坦承不諱，警方並提供職務報告、醫院診斷證明書、現場監視畫面、行車紀錄器畫面截圖等佐證，足認被告犯行明確；法官查出，被告曾因搶奪、竊盜等案件，經桃園地院判刑確定且已執行完畢，五年以內故意再犯有期徒刑以上之加重竊盜、駕駛動力交通工具妨害公務執行二罪，屬於累犯。

法官審酌，被告恣意攜帶兇器竊取告訴人之財物，欠缺對他人財產權之尊重，且明知警員依法執行職務，竟駕車撞擊巡邏車之方式，妨害員警執行公務，漠視國家公權力之執行，並可能危及值勤警員生命、身體安全，顯然欠缺法治意識；惟念被告坦承犯行，犯後態度尚可，審結依攜帶兇器侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑7月；又犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，處有期徒刑8月，應執行有期徒刑11月，仍還可上訴。

