桃竹苗分署移地辦訓　60歲泰雅族婦手作南瓜馬告麵包原味十足

▲林春美(左二)手作南瓜馬告麵包原味十足，賴家仁分署長(左一)與羅浮高中校長邱嘉增(右一)讚不絕口。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署攜手復興區公所及羅浮高中，辦理「在地原型食材土地滋味創意料理實務班」，日前舉行結訓典禮暨學員成果展示，一道道融合原鄉在地食材的美味料理端上桌，包括有南瓜馬告麵包、洛神花思康、原風蝦醬佐麵包、野菜天婦羅、柑橘沙拉等，色香味俱全的料理，令人食指大動。

60歲的泰雅族參訓學員林春美表示，分署在復興區開課，讓她可以不用赴遠地參訓上課，就能在老師的指導下用當地食材做各種料理，一個多月下來真的是收穫滿滿，她還分享自己製作的南瓜馬告麵包，外皮以麵粉混合馬告製作，內餡是南瓜泥的甜麵包，具有原鄉風味的麵包，受到現場嘉賓青睞；林春美說，未來會將所學到的烹調技能，運用到即將投入的民宿工作中，讓來到當地住宿的觀光客，都能感受復興區的物產魅力!

桃竹苗分署長賴家仁6日表示，桃竹苗分署自105年起，為解決原鄉民眾遠道參訓及訓練資源缺乏的問題，每年持續至桃竹苗轄區偏鄉辦理移地訓練課程，希望能促進轄區偏鄉及原鄉地區民眾參與職業訓練的意願，進而提升在地產業的競爭力。

今年特別和復興區公所及羅浮高中合作，由區公所提供訓練場地，羅浮高中提供訓練設備與烘焙機具，三方共同合作辦理「在地原型食材土地滋味創意料理實務班」，課程融合中餐、西餐、烘焙及飲調等專業課程，指導參訓學員結合在地食材及原生種天然香料植物，讓產地到餐桌零距離，進一步輔導在地觀光產業朝多元發展，同時帶動地方觀光就業機會。