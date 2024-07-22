第54屆全國技能競賽成績揭曉　桃竹苗分署勇奪15金21銀17銅

▲桃竹苗分署中餐烹飪培訓選手許博鈞(右)，在全國技能競賽中勇奪金牌，由總統賴清德(左)親自頒獎。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第54屆全國技能競賽21日圓滿落幕，勞動力發展署桃竹苗分署派出49職類共189培訓選手參賽，在激烈的競爭角逐下，勇奪15金牌、21銀牌及17銅牌的亮眼成績，展現優異的培訓成果。分署長賴家仁表示，明年2025亞洲技能競賽在台灣舉辦，是向世界展現台灣「技職力」的最佳舞台，期技能小將更上層樓，繼續挑戰國手資格為國爭光。

分署長賴家仁歡喜分享第54屆全國技能競賽，桃竹苗分署的亮麗成績指出，其中在工業控制、家具木工門窗木工、汽車技術及餐飲服務等職類表現突出，包辦金、銀牌，也成為該職類最大贏家，展現桃竹苗分署優異的培訓實力。

就讀羅浮高中餐飲管理科許博鈞同學，在本屆競賽一舉奪得中餐烹飪職類金牌。自小對烹飪即展現高度天賦，國中時期接觸技藝班的中餐課程，更加確信自己想往餐飲領域發展，因此高中選讀餐飲科系，繼續學習多元的餐飲相關知識及專業技能。

雖然所就讀的學校位於桃園復興的山區，但他不放棄任何的學習機會，藉由桃竹苗分署的技能扎根巡迴活動，許博鈞同學表示眼界大開，並從國手講師身上，汲取許多寶貴的經驗和啟發。準備競賽期間除每天絞盡腦汁規劃中餐菜單，還要加強自己對食材選擇與食物製備的應用能力，這一切都要感謝學校老師和桃竹苗分署的全力支持，讓他用這面金牌證明自己，接著他將繼續挑戰國手資格，期望有朝一日站上世界的舞台為國爭光。