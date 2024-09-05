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第47屆國際技能競賽法國登場　桃竹苗分署4國手出戰

▲第47屆國際技能競賽法國登場桃竹苗分署4國手參賽

▲桃竹苗分署培訓的漆作裝潢國手李俊誠，為備戰國際技能競賽勤加練習。(圖／桃竹苗分署提供)

記者楊淑媛／桃園報導

第47屆國際技能競賽各職類選手赴海外征戰，我國計50正式職類58位國手及表演賽1職類1選手參賽，將在9月10日至15日於法國里昂競技切磋。由桃竹苗分署培訓的四名國手，分別是「漆作裝潢」職類的李俊誠、「服裝創作」職類的孫謦、「機電整合」職類的林品辰及葉家銨，也將用自身的努力向世界證明「逮丸囝仔尚厲害」。

勞動力發展署桃竹苗分署4日表示，本次代表出賽的「漆作裝潢」職類國手李俊誠，自108年參加第49屆全國技能競賽以來，在萬能科技大學的師長及桃竹苗分署宋侑蓁老師的悉心培訓下，經歷了分區賽和全國賽的重重考驗，最終在第51屆全國賽中奪得金牌，並於2023年代表臺灣參加亞洲技能競賽再度摘金。

▲第47屆國際技能競賽法國登場桃竹苗分署4國手參賽

▲桃竹苗分署培訓的漆作裝潢職類國手李俊誠(中)，將赴法國出戰第47屆國際技能競賽，賴家仁分署長(左2)為他加油並期取他為國爭光。(圖／桃竹苗分署提供)

自亞洲賽後，李俊誠不因此而志得意滿或懈怠，為了因應國際技能競賽，他把每一次高強度的訓練都當作是對自己的挑戰，他說唯有120分的準備，才能在競賽中呈現100分的表現；面對即將登場的第47屆國際技能競賽，李俊誠期許自己奮力一搏，努力為台灣爭取佳績，勇奪金牌。

桃竹苗分署長賴家仁表示，國手們從分區賽、全國賽一路過關斬將脫穎而出，取得國手資格及進入國際技能競賽的門票，這已經是一項難能可貴的殊榮；面對國際賽，選手不僅要克服時差及抗壓等問題，還要將平時訓練和積累的實力，在賽場上發揮出來，更是一大挑戰。透過國際技能競賽，各國選手相互觀摩與學習，不僅能擴大視野，還能為後續的職涯奠定更堅實的基礎，期許國手們在國際賽事再創佳績、名揚國際，為臺灣爭光。

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