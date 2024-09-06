台中補習狼師對6童出手　被害童羞憤：想把他踹到月球

▲兒童示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中北屯區一間私立補習班的男老師小黎（化名），工作期間長達1年性侵、猥褻及拍攝班內的7名幼童，讓其中一名孩子氣憤地說「很想把他踹到月球，被外星人吃掉」。對此，二審法官認為，狼師已與3名孩童的家長和解，因此依對未滿14歲男子為性交等罪改判10年有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，小黎2020年7月、8月在該補習班擔任課後輔導老師，2021年2月2日至2023年5月8日期間，對班上6名7歲上下的男童出手，甚至以手機拍攝多張照片，共計28次。

其中，一名7歲男童小西平時不愛穿內褲，卻因此多天遭到老師猥褻，逼得他主動跟媽媽說要穿內褲。孩子異常的要求，也讓媽媽心中警鈴大作，追問之下才得知孩子竟遭猥褻、拍照，氣得報警。

警方2020年5月9日到小黎的住處、補習班進行搜索，於小黎的手機及電腦內找到多張兒童不雅照片，於同日將其拘提到案。

一審時，小黎坦承拍照等行為，稱都是在未違反孩子意願的情況下進行「玩樂的互動模式」；此外，他辯稱，任職期間只大概知道孩子滿7歲，且手上沒有孩子的年籍資料，因此不知道有部分學生未滿7歲。

小西證稱，他跟老師感情很好，但不喜歡老師觸碰、拍照他的下體，一想到老師的行為就很氣憤，「我覺得很生氣，很想把他踹到月球上，被外星人吃掉」。

一審法官認為，師長本應照顧孩童，避免幼童心智的健全發展及性自主決定權受到外力不當侵害，卻未加克制性衝動，光天化日下恣意帶領各被害人前往無人的教室、廁所、樓梯及倉庫等場所進行猥褻、性侵等罪刑，因此依對未滿14歲男子為性交等罪，判小黎徒刑12年6月有期徒刑，全案可上訴。

據《中時新聞網》報導，案經上訴，二審時小黎與3名家長和解。因此，二審法官同意撤銷原判決並輕判，改判10年有期徒刑，全案可上訴。