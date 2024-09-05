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社會 社會焦點 保障人權

2歲童走出幼兒園無人知　民眾陪站半小時...老師終於衝出找人

▲▼2歲童自行走出校園沒人知　熱心民眾馬路陪站半小時等到老師。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲小男童越過層層關卡，獨自一人離開校園走到外面馬路上。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市香山區某國小前天（3日）驚傳一名2歲就讀公托幼稚園的幼童，竟趁午休時，避開所有人獨自一人走出校園，有熱心民眾在馬路車道上發現男童，報警後又陪孩童等了將近半小時，才見到從校園內衝出來找人的老師。此事傳出後，立即引發市議員質疑，小男童是如何通過層層把關，一路走出校門到校外馬路？要求市府、校方必須徹底檢討。

熱心民眾當時發現身著整齊衣物的小男童，竟然獨自一人站在馬路邊覺得很奇怪，停下車回頭關心，發現男童可能是走失後，立刻報警求助。警方很快抵達現場，但礙於男童年紀太小無法清楚表明身分，民眾也向附近超商詢問，有沒有客人「找小孩」也無相關訊息，一行人等著資訊蒐集的時間，就站在原地等待，看是哪位粗心的家長，發現孩子不見會回頭找人。

▲▼2歲童自行走出校園沒人知　熱心民眾馬路陪站半小時等到老師。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲熱心民眾發現異狀，停下來報警並協助陪伴男童，直到老師出現。

大約過了半小時，只見附近國小內的一名老師急匆匆的找出來。校方解釋，當時是午休時間，老師帶著孩子上廁所，期間回覆一通家長電話，未料一轉頭男童就不見了。老師們沒想到孩子可能跑出校外，在校園內幾乎找瘋了，還好最後有驚無險，男童並未受到其他傷害。

市議員林盈徹則表示，雖最後幼童安然無恙，但本案中幼童脫離校方掌握半小時，在校園安全管理中，究竟錯過多少環節，才會讓一個2歲幼童憑著有限的移動能力，從教室到校園大門、最後離開校園到大馬路上，也要求市府應從制度面檢視教保員職前教育、人力編制與各項勞動條件。

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