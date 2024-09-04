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父過世堂妹來捻香！色堂哥想硬上卻不舉　她受辱怒吞22顆安眠藥

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲台北一名男子性侵堂妹未遂，還搶先到警局備案堂妹誣告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名女子小美(化名)因伯父過世去捻香，和堂哥互加LINE，堂哥竟以自己獲得遺產3千萬想開店、要雇用小美為由，到她租屋處洽談工作，藉機強壓她性侵，幸因堂哥陣前不舉未得逞。事後堂哥不僅毫無歉意，發現其他親屬都知道他的犯行後，還搶先到警局備案說小美誣告，小美不堪受辱，也到警局報案。台北地院審理，法官認為堂哥犯行屬實，依犯強制性交未遂罪，處2年8月徒刑。可上訴。

判決指出，小美和堂哥阿偉(化名)平日沒有聯絡，因阿偉的父親過世，小美到治喪處捻香，才和阿偉互加LINE好友。阿偉向小美宣稱，父親過世後他繼承了3千萬遺產想開餐廳，以邀小美來當會計為由，於去年6月28日晚間9點到小美租屋處聊天喝酒、洽談工作，後來阿偉刻意提到小美和家裡的衝突，使小美情緒低落哭泣，阿偉再藉機摟住小美肩膀抱緊。

小美察覺有異，用手推拒喊「哥哥不要這樣」、「我們這樣子是亂倫」，阿偉卻繼續強吻，並撫摸小美的胸部、大腿、臀部，還趁她逃跑撞到客廳停放的腳踏車跌倒時，將她抱起走入房內想硬上，後因無法勃起而未能得逞。案發後小美報警處理。

小美證稱，當天阿偉進房就提到他與太太多年未行房、她是他最喜歡的妹妹、想要帶到身邊等語，接著把她抱到他大腿上，從屁股摸到大腿說「妳知不知道妳的大腿和屁股，是我很喜歡的」，後來性侵不成後，阿偉看她一直哭，塞了2萬給她但她沒收，還要她搬地和他一起住、當他的女人。隔天阿偉傳LINE解釋「昨晚為何沒辦法，因為我昨晚吃了降血壓的藥」，繼續遊說她當小三，還傳「跨下開檔情趣褲襪圖」說「超想看妳穿的」，希望晚上就去找她，讓她相當害怕。

小美說，案發隔天她就跟父親說，父親馬上衝來她家痛罵她，姑婆得知後也想把事情壓下來，堂妹一家更因想分財產，也不敢惹阿偉，大家都希望家醜不外揚，讓她相當崩潰，覺得阿偉是家族長孫，每個人都護著他，一度想不開吞了22顆安眠藥送醫。後來因為阿偉發現犯行敗露，不但不道歉，反而先衝警局備案，講得內容完全和事實不一樣，父親這才發覺阿偉惡人先告狀不能姑息，要她到婦幼隊報案。

全案審理時，阿偉表示他沒碰到小美就給她2萬元，是小美自己爬到他身上，喊說「18年沒有做愛」，之後又換情趣內衣跨坐到他身上喊「我要做愛」、「X我X我」，他一直用雙手抵著小美的手肘抵抗。因小美不願意面對自己酒後失態，才謊稱遭他性侵，另外小美說要經營情趣用品網拍，跟他借50萬，他才傳照片給小美。

法官檢視相關證據，認為小美父親、堂妹的證詞都和小美相符，驗傷報告也顯示小美胸、臀、手腳都有瘀青或抓握痕跡，也符合小美描述的過程，判定阿偉以強暴方式徒手壓制小美意圖性侵，犯後仍不知悔悟，到派出所備案指小美誣告，態度惡劣，審酌他從事工程業，年收約1百到2百萬等情狀，依犯強制性交未遂罪，處2年8月徒刑。可上訴。

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