南投男酒後「辱警三字經」判無罪　警嘆：變相鼓勵民眾開罵

▲南投分局警方遭民眾酒後辱罵，惟法官認為不影響公務執行，判無罪。（圖／翻攝Google Maps）

文／中央社

蔡姓男子酒後與人衝突，員警到場處理遭多次辱罵三字經，檢方依侮辱公務員罪嫌起訴，法官認為不影響公務執行判無罪，可上訴；非當事員警認為，此判例變相鼓勵民眾罵警察。

根據南投地方法院刑事判決，蔡姓男子今年2月8日酒後到南投市一處民宅與他人發生口角衝突，南投縣警察局南投分局南投派出所潘姓、王姓員警前往處理，蔡男當場多次辱罵「三字經」，警方依涉犯刑法第140條侮辱公務員罪嫌法辦，但員警未提告公然侮辱。

蔡男辯稱他是酒醉，也是警眷，怎麼可能妨礙警察辦案；法官認為，關於侮辱公務員罪部分，應限於行為人對公務員當場侮辱行為，是基於妨害公務主觀目的，且足以影響公務員執行公務。

潘姓警員審理時證稱，被告蔡男後來被帶回派出所，罵髒話嚴格上來講，不會讓他們勤務執行不下去；王姓警員證稱，被告後來就被帶回派出所，被告單純罵髒話，沒有到讓他們沒辦法執行勤務，只是會讓勤務完成時間比較慢一點。

法官認為，難認被告對警員當場侮辱行為，足以影響警員執行公務，且被告辱罵言詞雖不無侮辱犯意，也可能貶抑警員人格，但與警員執行公務並無關聯，實在難認蔡男出言侮辱主觀目的是為妨害公務執行，也不足以影響公務執行，因此這件妨害公務案判決無罪。

根據刑法第5章妨害公務罪第140條，於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

南投縣一名資深員警接受中央社記者訪問說，當事人是故意指著員警鼻子罵髒話，或只是口頭禪，要視個案情況，如果蔡男明確對著員警辱罵，此判決對執勤員警不公平；另一名中生代員警認為，此判決不符合執法人員期待，變相鼓勵民眾「罵警察沒事」。