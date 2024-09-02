來我家看貓！國三生硬上女友3次　硬拗「她感覺有點開心」

▲新北市15歲國中生性侵女友3次，還在性平會上反咬女方「嘴上說不要，但她身體有誠實」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者吳佩蓁／新北報導

新北市一名國三生小傑（化名）與同班同學小花（化名）是男女朋友，2022年4月至6月間小傑邀請小花到他家看貓，竟在住處4度性侵小花得逞，小花父母得知後情緒崩潰，憤而提告並求償100萬元。新北地院審理認為，小傑對小花為3次強制性交、1次合意性交行為，判小傑及其父母應連帶賠償小花20萬元，可上訴。

判決指出，小花父母主張，2022年4月間，小傑向小花提議要不要到他家看貓，放學後就帶著小花搭捷運回到三重住處，沒想到一進到房間小傑竟起色心，不顧小花反抗強行脫掉她的衣服性侵得逞，後續又以同樣的方式強制性交得逞3次，過程中小花皆明確「以手阻擋」、「口說不要」拒絕小傑求歡，但仍不敵對方的力氣。

事後校方展開性平調查，小傑不僅矢口否認犯行，還潑小花髒水，辯稱「她就自己說她要試一次」、「她嘴上說不要，但她身體有誠實」、「她感覺就是有點開心」、「她感受就覺得很爽，她有這樣講過」，讓小花父母氣炸，認為小傑毫無悔意，還對小花造成二度傷害，且至今仍未向小花道歉，態度惡劣，憤而向小傑及其父母求償100萬元。

小傑則辯稱，4次性行為均是合意性交，且過程中均有尊重小花意願，雖然過程中小花有說「不要」，但他停下來觀察小花反應，認為她並沒有反對的意思，只是第一次發生性行為因疼痛或害羞矜持，才會說「不要」。

法官審理認為，小傑在學校性別平等調查及重啟調查、少年法庭調查時，均承認前3次發生性行為時，小花曾口頭拒絕，表達不願意，並且有推開他，第4次時小花並沒有說任何話，認定小傑對小花為3次強制性交、1次合意性交行為，判決小傑及其父母應連帶賠償小花20萬元，另應連帶給付小花父母各3萬元。全案仍可上訴。