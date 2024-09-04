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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

多補習班屢屢違規卻稽查不力　監察院批「怠惰」糾正北市、竹市教育局

▲▼民進黨立委林月琴 靖娟兒童安全文教基金會召開 竹北嘉豐非營利幼兒園換手經營 不當對待換湯不換藥 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林月琴「召開竹北嘉豐非營利幼兒園換手經營 不當對待換湯不換藥」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

新竹市日前發生C補習班以補習班名義違法經營幼兒園，甚至發生補習班負責人兒子兼工讀生疑似對3歲幼童性暴力事件，而被害幼兒家長自始至終都認為讓孩子就讀的是幼兒園。此案件凸顯補習班相關立法明顯與實務情形存有落差，監察院日前通過王幼玲、蔡崇義、張菊芳之糾正案及調查報告，請教育部通盤檢討短期補習班、安親班及幼兒園相關法令規定，並通過糾正臺北市政府教育局、新竹市政府教育處對轄內補習班多次違規卻怠於裁處，明顯行政怠惰。

監委王幼玲、蔡崇義、張菊芳表示，我國國高中兒少下課後，有近6成學生要參加課後補習(59.8%)，而學齡前兒童有3成學習才藝(30.4%)，其中3至未滿6歲幼童有學習才藝者近5成(49.5%)，可見兒少於課後接受安親照顧、補習或學習才藝者眾多，對於未具自我保護之12歲以下的幼童及6歲以下學齡前的幼兒之人身安全及場所安全更應加以關注。

惟現行補習班、課後照顧中心（安親班）、幼兒園分別「短期補習班設立及管理準則」、「兒童及少年福利與權益保障法」、「幼兒教育及照顧法」等不同管理法令，各自有各自的立案標準及規範，例如補習班可聘僱外師教授外語，但不能指導作業、課後照顧中心提供生活照顧及學校作業輔導為主，不能補習、幼兒園則提供全日生活及照顧，不得聘任外師進行單科教學等。

而教育部再於103年函釋「為維護兒童生理需求及最佳利益，短期補習班可提供餐食點心、休憩午睡、指導學校作業、辦理戶外教學、短期營隊活動等」解釋，讓補習班、課後照顧中心(安親班)、幼兒園業務，更加難以區分及管理。教育部多年來曾多次邀請相關專家學者及業者等，會商以年齡分級作為兒少機構之管理標準，惟迄今仍無定論。是以，上開立法明顯與實務情形存有落差，致業者為滿足學生及家長多重需求時，遊走在違法邊緣，學生及家長也陷入潛在人身安全及場所管理的風險之中，教育部對相關立法及兒少學習機構之監督管理機制，均核有通盤檢討改進之處。

監院並通過糾正案指出，臺北市政府教育局於105年即知轄內A補習班疑似違規經營幼兒園，該補習班近年來亦遭民眾投訴違法經營情事，惟該補習班不但沒有停辦，截至113年迄今，已擴大經營達9家兒少學習機構；臺北市轄內另一間B補習班涉違規經營幼兒園及課後照顧安親班業務，惟105年迄今，該局共辦理6次稽查，有5次不符規定遭限期改善、處以罰鍰等處分，且4次有違規經營幼兒園業務。

教育局於113年再查，卻僅認為B補習班屬第2次違規，予以罰鍰30萬元並命停辦幼兒教保、對補習班業務裁處停辦3個月。據上，臺北市政府教育局對於上開2家補習班之管理，怠於執行法律所賦予之公權力，以促其積極改善，明顯是行政怠惰，核有違失。

新竹市C補習班以補習班名義違法經營幼兒園，甚至發生補習班負責人兒子兼工讀生(乙員)疑似對3歲幼童性暴力事件，後因事證不足，經新竹市政府性別平等事件調查報告認定性侵害不成立、地檢署不起訴處分。然被害幼兒家長自始至終都認為讓孩子就讀的是幼兒園，且事後才發現，乙員根本不具有教保員或幼兒園教師資格。

新竹市政府教育處於112年7月11日予以該補習班學前部分停止招生，並依補教法相關規定裁罰10萬元等處分。經監察院調查發現，新竹市政府教育處歷年來對該補習班計稽查5次，業者均未落實改善，卻未予以裁罰，遲至本案發生後，該處始聯合跨局處及相關單位進行查處，對業者規避稽查等情進行裁處，顯見新竹市政府教育處稽查不力，核有違失，監院亦通過糾正。

調查報告並指出，場所之消防及公共安全議題攸關兒少人身安全，實不容忽視，教育部允應評估研議督導各地方政府教育(局)處，整合內部跨科室(包含補習班、安親班、幼兒園及實驗教育等)業務單位，以及外部跨領域(社政、消防公安及都市發展)等相關機關，共同辦理聯合稽查，發現真實以落實維護兒少人身安全；另，補習班、課後照顧中心、幼兒園分屬不同管理法令，聯合稽查後卻分別裁處，實難以遏止屢次違規、高度再犯及罰不怕之機構，教育部允應評估研議相關監管機制。

監委王幼玲、蔡崇義、張菊芳指明，由於政府機關對補習班、安親班、幼兒園等之法規於實務執行，存有窒礙難行之處，各個機構之監督管理機制各有不同，教育部以扣減補助款、收回補助人力、加強督導等方式促請未落實稽查的地方政府檢討，惟效果不彰，允宜重新檢視加強督導方式。

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