柯文哲10年前的今天登記選台北市長　今上銬搭囚車進看守所

記者陶本和／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，北院於5日下午2點重開羈押庭，庭訊2.5小時後結果出爐，法官裁定柯文哲收押禁見，晚間上銬送往土城看守所。無獨有偶，正好是10年前的今天，也就是2014年9月5日，柯文哲當天在媽媽、妻子陳佩琪的陪伴下，登記參選台北市長，喊出「改變台灣從首都開始」的口號，正式踏進政壇。

▲檢調偵辦京華城案，北院今(5)日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）



柯文哲捲入台北市長任內的京華城容積率案，北院5日下午2時重開羈押庭，歷時2個半小時的開庭，法官最後裁定柯文哲羈押禁見。針對柯文哲妻子陳佩琪狀況，立委林國成透露，陳佩琪一直在哭泣，覺得國家為什麼變這樣，但相信她會堅強；此外，稍早立委黃珊珊也到柯文哲家中關心陳佩琪。

正好是10年前的今天，也就是2014年9月5日，那時候是九合一選舉登記的最後一天，柯文哲以無黨籍身份完成登記手續，並且宣讀台北公民憲章，而母親跟陳佩琪也相伴左右，一旁還有公民團體顧問團長紀政、競選總幹事姚立明。

10年前的柯文哲，在登記參選後表示，「改變是當前人民的共同期待，改變台灣就從首都開始，柯文哲的參選，就是希望超越政黨的界限。」當時，他向台北市民做了兩個約定，開放與參與Open Join，攜手重建信任，讓這不只是一場選舉，而是一場改變政治文化的公民運動。

▼檢調偵辦京華城案，北院今(5)日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）