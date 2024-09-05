遭撞飛9歲妹妹搶命中！醫拚奇蹟　弟弟含淚喊話：快醒來一起上學　

▲小妹妹仍在漢基醫院醫治。（資料圖／彰基醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉陳姓小姊妹今年2月車禍命危，經搶救197天， 10歲小姊姊於今(5日)清晨6點55分宣告死亡；而5月10日由彰基醫學中心轉送漢銘基督教醫院，現仍昏迷中的妹妹，持續接受治療與調養，醫療團隊希望能夠與她長期抗戰，弟弟也哭著對她喊話，「二姊，趕快好起來陪我玩，一起到學校讀書上課。」

▲弟弟頻頻流淚盼二姊快恢復健康醒過來。（圖／記者唐詠絮攝）

弟弟原本今天上午到學校上課，接到姊姊死亡消息，立即請假返家。難過的說，「他很想姊姊」，「在睡夢中姊姊曾跟他快回家了」，今天卻迎來噩耗，一家人悲痛萬分，現在他最希望的就是二姊趕快醒過來，要跟她一起上學讀書」。

漢基院長陳志輝表示，陳小妹妹5月10日轉送漢基，神經內科團隊、中醫團隊及復健科團隊都積極的介入醫治，雖然難度很高，而且昏迷了這麼久，但是醫療團隊仍保持樂觀的態度，希望她因為年輕，能夠有類似奇跡的發生，讓她醒過來，大慢慢的調養她，醫療團隊希望能夠與她長期抗戰。

▲小姊姊離世一家人悲痛萬分。（圖／記者唐詠絮攝）

彰基外科部副主任張尚文醫師表示，彰基是彰化南投雲林唯一的醫學中心，和現有的體系醫院建構出一套完整的醫療網絡，醫療資訊可以共享，治療和追蹤方面完全不會有落差，所以伸港車禍的陳小妹從5月份轉到漢基治療之後，雖然從醫學中心轉到體系醫院，但是在治療及照護方面，都是與醫學中心是相同的，目前陳小妹仍積極復健當中。

▲小姊姊遺體返家。（圖／記者唐詠絮攝）

彰基體系急診暨重症醫學部主任林晏任醫師表示，陳小妹在經過總院的救治後情況穩定，轉往漢基繼續做復健、呼吸治療；透過彰基相當全方位的團隊照顧，無論是重症或是急性的病人，包含癌症或是甚至器官移植的病人，都能夠得到很好的醫治。