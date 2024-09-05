黃國昌喊長期抗戰：柯文哲不僅戰個人清白　是對抗「新威權體制」

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，5日被北院裁定羈押禁見，民眾黨隨即發表5點聲明，應變小組也緊急到黨中央開會。應變小組召集人黃國昌5日晚間9時離開黨部時表示，柯文哲在進行一場長期抗戰，對抗的不僅是柯文哲個人清白，而是對抗「新威權體制對台灣民主法治造成的傷害」。

▲民眾黨立委黃國昌5日結束緊急應變小組會議後離開中央黨部。（圖／記者黃克翔攝，下同）

柯文哲被裁定羈押禁見後，民眾黨緊急應變小組隨即在黨中央開會，並於晚上6時53分發表5點聲明，晚間7時15分公布影片，內容是柯文哲說「我知道大家都非常關心我的狀況，不好意思讓大家擔心了，其實你們照顧好自己，就是對我最好的幫忙，請大家認真過每一天、快樂過每一天，心存善念、盡力而為，讓我們繼續努力」。

黃國昌於晚間9時左右與秘書長周榆修一同離開黨中央，針對柯被裁定羈押禁見，黃國昌表示，今天晚上中央緊急應變小組開會，「相信這樣的結果，不僅僅是對我們，對非常多的台灣人民而言，也非常沒辦法接受。」

黃國昌提及，最重要的是如同柯文哲一再交代「這是一場長期抗戰」，戰的不僅是柯文哲個人清白，柯文哲是在對抗「新威權體制對台灣民主法治造成的傷害」，因此明早中央緊急應變小組會召開擴大會議，針對下階段要採取的行動，透過記者會方式跟外界清楚報告。

據了解，民眾黨6日早上8時將在黨中央召開緊急擴大會議。