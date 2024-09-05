對追殺瞭然於胸！黃國昌：柯文哲一直交代做好工作　別辜負支持者期待

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，5日被北院裁定羈押禁見，民眾黨隨即發表5點聲明，應變小組也緊急到黨中央開會。應變小組召集人黃國昌晚間說明，柯文哲對於自己面臨的追殺真的瞭然於胸，一直交代大家要把自己工作做好、將戰力發揮到最大，才不會辜負支持者期待與託付。

▲民眾黨立委黃國昌5日結束緊急應變小組會議後離開中央黨部。（圖／記者黃克翔攝，下同）

柯文哲被裁定羈押禁見後，民眾黨緊急應變小組隨即在黨中央開會，並於晚上6時53分發表5點聲明，晚間7時15分公布柯文哲對支持者喊話的影片。據了解，民眾黨6日早上8時將在黨中央召開緊急擴大會議。

黃國昌於晚間9時左右與秘書長周榆修一同離開黨中央，針對柯文哲在北院裁定結果出來前，有無事先做過沙盤推演？黃國昌回應，並不是沙盤推演，而是柯文哲對於自己所面臨的追殺，真的瞭然於胸，所以柯心情非常肯定，也正是因為這樣，柯文哲一直交代大家要在自己工作崗位上把工作做好，把自己的戰力發揮到最大，才不辜負所有支持者期待跟託付。

至於小組共識決為何？黃國昌表示，以今日發表的5點聲明當例子，今晚所有中央應變小組成員，不管是透過線上或現場與會，該5點聲明內容都是所有人一致同意的共識，並且才發出去。

黃國昌指出，中央緊急應變小組今天晚上做出的最重要決議之一，就是6日早上會再開更擴大的會議，邀請所有立委、中央委員、中評委，以及其他黨內在過程當中積極參與的人，先進行一次擴大會議，針對接下來行動達成共識後，6日早上會以記者會模式對外說明。