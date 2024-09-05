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社會 社會焦點 保障人權

不鏽鋼工程公司百筆罰單不肯繳　桃園分署查封名下車輛...秒繳9萬

▲法務部行政執行署桃園分署針對轄區某工業公司積欠上百筆交通違規罰單，經通知將強制執行後，隨即繳清罰單。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部行政執行署桃園分署針對轄區某工業公司積欠上百筆交通違規罰單，經通知將強制執行後，隨即繳清罰單。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署9月初針對違反交通違規欠繳案件強力執行，其中桃園市某工業公司，最近3年累積153筆交通違規罰單未繳，桃園分署於1日通知將強力執行存款、應收貨款等，該公司為避免名下愛車遭查封，收到通知後於2日到場繳清共9萬5818元罰鍰。

桃園分署指出，桃園市某公司以經營不鏽鋼工程業務，自2022年起有多筆營業稅款、勞健保費、違反交通處罰條例罰鍰，陸續遭移送強制執行，分署日前通知將強制執行該公司存款、應收帳款，但截至本年8月止，除交通罰鍰外公法優先債權如稅款、勞健保費等已獲清償，惟仍有153筆共計9萬5,818元罰鍰遲未清償。該公司透露，已無力籌錢處理最後款項。

桃園分署查出，該公司名下車輛積欠罰鍰違規事實包括違停、行駛高速公路未依規定變換車道、未依規定使用方向燈等，都是該公司名下10輛汽車違規行為，其中三輛車之車齡僅4年、另有BMW等豪車，執行分署通知公司負責人，若未及時清償將依法查封名下車輛，屆時恐影響公司營運。負責人聽聞後嚇得趕緊籌錢於9月2日到分署清償剩餘款項9萬餘元。

桃園分署呼籲，汽機車駕駛人切勿違反交通相關法規，若有積欠交通罰單義務人，收到繳款通知後，應主動於繳款期限內自行繳納，勿持有僥倖心理，否則將被移送強制執行扣存、扣薪及查扣名下財產。桃園分署將秉持落實公權力態度，並依法執行堅定立場，未來將持續積極督促義務人清繳欠款，以維護國家債權。

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