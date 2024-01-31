執行署桃園分署追「拖欠酒毒駕罰鍰」　首日查封20筆房產、450萬

▲行政執行署桃園分署今天兵分多路，在桃市實施滯欠酒駕罰鍰專案強制執行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於農曆春節將至，民眾餐敘頻繁，為避免酒駕機率增加與遏止酒駕行為，法務部行政執行署桃園分署今（31）日強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案，派出多組人馬前往轄區執行，強力的執行作為，首日累計查封不動產20筆，徵起金額逾450萬元，成果豐碩，充分展現桃園分署遏止酒駕決心。

行政執行署人員今天上午執行滯納罰鍰專案，今天針對滯欠金額較大、有不動產或車輛之義務人，以貫徹政府打擊酒駕決心：

其中龍潭區一筆不動產，魏姓義務人因5年內酒駕酒精濃度測試超過規定標準2次以上，桃園市政府交通事件裁決處裁罰新台幣9萬元，並被吊銷駕駛執照。今日由執行官帶隊，會同桃園交裁處代理人親赴義務人所有位於龍潭透天厝張貼封條，魏男母親與兄長居間聯繫勸說，魏男在家人陪同下，下午主動到桃園分署一次繳清酒駕罰鍰9萬元，桃園分署即刻辦理塗銷查封，挽回繼承取得房產進入法拍命運。

▲行政執行署桃園分署今強制實施滯欠酒駕罰鍰專案，執行人員在楊梅區查封房產，籲請義務人儘速繳清欠款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，大溪區張姓義務人，積欠酒駕罰鍰15萬餘元，執行人員在查封其持份房子前，張男表示現為物流業收入不高，且需償還私人債務，公司農曆年假前就會提早發薪水，一收到薪水馬上就來分署繳1.5萬頭款，餘額分5期繳清；楊梅區葉姓義務人因兩度拒絕酒測共遭罰27萬元，桃園分署多次扣押葉男存款均未能足額受償，查出葉男名下有楊梅區未辦保存登記建物及土地，今日現場查封此房地，並留下現場執行通知，載明若逾期未清繳欠款，將依法強制拍賣，以促其儘速處理。

桃園執行署強調，今日開始執行專案預計執行15日，受波累計查封不動產20筆、動員78人次至現場執行39次，徵起金額逾450萬元，成果非常豐碩。