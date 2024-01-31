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執行署桃園分署追「拖欠酒毒駕罰鍰」　首日查封20筆房產、450萬

▲行政執行署桃園分署今天兵分多路在桃市實施滯欠酒駕罰鍰專案強制執行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲行政執行署桃園分署今天兵分多路，在桃市實施滯欠酒駕罰鍰專案強制執行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於農曆春節將至，民眾餐敘頻繁，為避免酒駕機率增加與遏止酒駕行為，法務部行政執行署桃園分署今（31）日強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案，派出多組人馬前往轄區執行，強力的執行作為，首日累計查封不動產20筆，徵起金額逾450萬元，成果豐碩，充分展現桃園分署遏止酒駕決心。

行政執行署人員今天上午執行滯納罰鍰專案，今天針對滯欠金額較大、有不動產或車輛之義務人，以貫徹政府打擊酒駕決心：

其中龍潭區一筆不動產，魏姓義務人因5年內酒駕酒精濃度測試超過規定標準2次以上，桃園市政府交通事件裁決處裁罰新台幣9萬元，並被吊銷駕駛執照。今日由執行官帶隊，會同桃園交裁處代理人親赴義務人所有位於龍潭透天厝張貼封條，魏男母親與兄長居間聯繫勸說，魏男在家人陪同下，下午主動到桃園分署一次繳清酒駕罰鍰9萬元，桃園分署即刻辦理塗銷查封，挽回繼承取得房產進入法拍命運。

▲行政執行署桃園分署今天在桃市轄區強制實施滯欠酒駕罰鍰專案，執行人員在楊梅區查封房產，籲請義務人儘速繳清欠款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲行政執行署桃園分署今強制實施滯欠酒駕罰鍰專案，執行人員在楊梅區查封房產，籲請義務人儘速繳清欠款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，大溪區張姓義務人，積欠酒駕罰鍰15萬餘元，執行人員在查封其持份房子前，張男表示現為物流業收入不高，且需償還私人債務，公司農曆年假前就會提早發薪水，一收到薪水馬上就來分署繳1.5萬頭款，餘額分5期繳清；楊梅區葉姓義務人因兩度拒絕酒測共遭罰27萬元，桃園分署多次扣押葉男存款均未能足額受償，查出葉男名下有楊梅區未辦保存登記建物及土地，今日現場查封此房地，並留下現場執行通知，載明若逾期未清繳欠款，將依法強制拍賣，以促其儘速處理。

桃園執行署強調，今日開始執行專案預計執行15日，受波累計查封不動產20筆、動員78人次至現場執行39次，徵起金額逾450萬元，成果非常豐碩。

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