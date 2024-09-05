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社會 社會焦點 保障人權

桃園大貨車暗夜撞斷限高架「道路瞬間封閉」　險被斷頭畫面曝

▲一輛大貨車昨晚行經桃園市蘆竹區油管路二段撞斷2.5公尺限高架。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛大貨車昨晚行經桃園市蘆竹區油管路二段，撞斷限高架，當場卡在路當中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一輛大貨車昨（4）日晚間行經蘆竹區油管路二段、機捷路口處時，突然撞斷2.5公尺限高架，大貨車車頭被限高架卡在路當中進退不得，蘆竹警方據報後到場處理，經區公所緊急派員施作拆除限高架後，已於今天凌晨零時許恢復通行，蘆竹區公所將依法追究大貨車楊姓駕駛相關賠償責任。蘆竹警方呼籲，大型車輛駕駛務必留意車輛高度限制，提早規劃行駛路線，避免類似事故發生。

▲一輛大貨車昨晚行經桃園市蘆竹區油管路二段時未注意限高標示撞斷限高架，當場卡在路中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛大貨車昨晚行經桃園市蘆竹區油管路二段撞斷2.5公尺限高架。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，昨晚9時點38分許蘆竹區油管路二段一處限高架，遭大貨車撞斷，38歲大貨車楊姓駕駛因路況不熟，沿途僅注意導航，卻１未留意限高標示，導致大貨車車頂撞擊限高柱後卡住進退不得。大貨車為7.5噸貨車，由大園區送貨後行經該路段，疑因路況不熟或未注意限高標示致發生撞擊。

這起事故導致該路段單線封閉，經通知區公所到場施作，緊急拆除毀損限高架，直至凌晨零時15分許排除後恢復通行，蘆竹區公所將依法追究相關賠償責任。

▲一輛大貨車昨晚行經桃園市蘆竹區油管路二段撞斷限高架，當場卡在路當中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛大貨車昨晚行經桃園市蘆竹區油管路二段時未注意限高標示撞斷限高架，當場卡在路中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局分局長林鼎泰表示，蘆竹區公所為避免油管路路底下原油管線遭重車壓毀，在油管路多處路口架設限高2.5公尺限高架，禁止工業區大型重車或大貨車通行油管路，以避免撞擊造成油管破裂重大損失，提醒大型車輛駕駛人務必留意車輛高度限制，提早規劃行駛路線，以避免類似事故發生，以確保自身及他人行車安全。

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