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社會 社會焦點 保障人權

「恐怖計程車」專載嫩妹！換牌上路警也沒轍　交通大隊出招了

▲▼ 新竹恐怖計程車 。（圖／翻攝臉書）

▲新竹恐怖計程車復出。（圖／翻攝臉書／新竹大小事，下同）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

44歲孫姓計程車駕駛，被新竹多名網友控訴繞路、不讓乘客下車等惡行，被封為「恐怖計程車」，日前被檢舉後撤照，不過最近又被發現孫男換車、換牌重新上路，而該輛計程車屬於登記桃園市車行。對此，桃園市警局交通大隊表示，將行文各職業公會及車行讓孫男無法靠行，後續再道德勸說請孫男將執業登記證交回，防範其再以此證靠行營業。

▲▼ 新竹恐怖計程車復出。（圖／翻攝臉書／新竹大小事）

該輛新竹恐怖計程車，之前被網友透露司機不理人，而且還繞路、不讓人下車，甚至專載年輕嫩妹，甚至最後乘客要下車的時候還遭到無視，氣得一名乘客向警局提告妨害自由，而該案也已進入司法程序中。

▲▼ 新竹恐怖計程車復出。（圖／翻攝臉書／新竹大小事）

不過臉書社團「新竹大小事」2日有人發文，指出家人在新竹火車站搭到「恐怖計程車」，司機一直亂開，而且車牌已經更換，呼籲大家小心。 其他網友也表示，這輛「恐怖計程車」是在桃園靠行的小黃，經常於巨城、竹北高鐵、新竹火車站等處排班。

▲▼ 新竹恐怖計程車復出。（圖／翻攝臉書／新竹大小事）

據悉，該輛計程車屬於登記桃園市車行，營業區域為新北市、臺北市、新竹縣、新竹市、基隆市，依現行法條中，駕駛的行為程度仍不足以構成拔牌要件，因此警方也無法源依據禁止計程車排班。事情曝光後傳孫男已遭車行解約。

▲▼ 新竹恐怖計程車復出。（圖／翻攝臉書／新竹大小事）

桃園市警局交通大隊指出，依據道交第37條規定，犯第一項所列各罪之一，經第一審法院判決有罪後，吊扣其執業登記證。其經法院判處有罪判決確定者，廢止其執業登記。除符合前項規定之情形外，不得再辦理計程車駕駛人執業登記與執業。

桃園市警局交通大隊表示，在判刑確定之前，不影響他的執業資格，也不得廢止或吊扣執業登記證。執業登記證於2025年4月30日到期，仍可至交通大隊查驗換證。

桃園市警局交通大隊說明，將著手行文各職業公會及車行，促其審慎考量孫男靠行續營業一事，避免影響車行信譽，及衍生連帶法律責任。孫男無法靠行後，將道德勸說請孫男將執業登記證，交由本大隊代為保管，防範其再以此證靠行營業。

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