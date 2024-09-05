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紅酒裝液態安毒走私日韓　運毒集團13人起訴！首腦逃海外被通緝

▲天道盟太陽會成員鄭立堃涉嫌跨境運毒，刑事局逮13人瓦解該集團 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲鄭姓男子等人以紅酒私裝液態安非他命跨國走私至美日韓等國，檢方最近偵結起訴共13人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署今年5月獲悉林姓女子等4人於美國洛杉磯時間5月27日搭機入境洛杉磯，欲自洛杉磯運毒至日本、韓國等國家，檢方指派檢察官陳玟君指揮刑事局國際刑警科偵辦，經蒐證後發動6波搜索拘提，同時赴美採證，近日偵查終結，檢方查出鄭姓男子、林姓女子等人於行李運送24瓶紅酒中夾藏液態安非他命，查出共計毛重4萬6960公克等相關證據，依涉犯組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例之運輸第二級毒品等罪嫌將鄭男等13人提起公訴，另就潛逃海外之首腦即陳姓男子發布通緝，並由刑事局國際科將相關情資分享美國，以協助他國順利查獲毒品來源。

▲天道盟太陽會成員鄭立堃涉嫌跨境運毒，刑事局逮13人瓦解該集團 。（圖／記者張君豪翻攝）

桃檢指出，承辦檢察官透過刑事警察局派駐美西之聯絡官與美方交涉後，洽請美方人員於美國海關邊境攔截林姓女子等2人，於託運行李之以紅酒瓶裝有液態安非他命12瓶，由美國國土安全調查署（HSI）、美國緝毒局（DEA）、聯邦調查局（FBI）、洛杉磯市警局（LAPD）組成專案小組，攔截戴姓女子等2人藏匿旅館待運之液態安非他命12瓶，經向美國執法單位交涉後，林姓女子等4人於今年6月1日、3日遭美方遣返回台，檢察官簽發拘票於班機抵台後拘提到案，檢方複訊後向法院聲押禁見獲准。

▲天道盟太陽會成員鄭立堃涉嫌跨境運毒，刑事局逮13人瓦解該集團 。（圖／記者張君豪翻攝）

桃檢掌握相關情資後擴大偵辦，經查此跨國運毒集團早自去年年底組織成員，並於今年3至5月間，多次利用紅酒瓶夾藏毒品跨境運毒至日、韓等國，檢警展開偵查向上溯源，於今年6月12日發動第三波行動，搜索拘提跨國運毒集團在台地區負責人鄭姓男子到案，並向法院聲押禁見獲准。

桃檢查出，此跨國運毒集團組織脈絡及犯罪手法，集團係由潛逃海外首腦陳姓男子，招募同案落網之鄭姓男子擔任台灣地區負責人，再由另名鄭姓男子負責派遣運毒車手跨境運毒，若運毒成功則可獲得2萬至8萬元不等之酬勞。專案小組並於今年6月19日、27日、7月4日發動三波搜索，先後拘提鄭姓男子與2名運毒車手，總計共查獲13人到案，均向法院聲請羈押禁見獲准。

桃檢強調，本案運毒集團成員共計13名被告經羈押禁見後，檢察官於今年8月中旬，依據駐美台北暨經濟文化代表處與美國在台協會間之刑事司法互助協定，赴美交涉並取回由美國執法單位扣押之液態安非他命24瓶，共計毛重4萬6,960公克等相關證據，於事證蒐證完備後，對鄭姓被告等13人提起公訴，並委由刑事局國際刑警科與美國分享相關案情情資，協助美、韓等國順利查獲該等國家境內之毒品犯罪，馬來西亞亦因我提供情資，破獲此跨境運毒集團於馬來西亞之分支，查獲第一級毒品古柯鹼4萬4,930公克，深化國際緝毒合作。

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