單親爸獨力扶養酒駕致殘重障兒　行政執行署桃園分署展現愛

▲桃園劉姓男子（後）獨力撫養因酒駕撞成重度身障的兒子 ，行政執行署桃園分署人員前往探視。（圖／行政執行署提供）



記者吳銘峯／台北報導

法務部行政執行署「執行有愛公義無礙」的理念，持續在機關中推動。桃園分署日前執行到一名積欠28萬餘元稅金的單親爸，發現他獨力撫養因酒駕撞成重度身障的兒子，家境淒涼。消息曝光後，分署內同仁紛紛解囊相助，更有民眾直接匯款繳交單親爸積欠的費用，寒冬送暖。

桃園市中壢區劉姓男子（49歲），因積欠8年的汽車燃料費及牌照稅，累計達到28萬5千元，遭移送法務部行政執行署桃園分署強制執行。執行人員前往訪視調查後，發現劉男為單親爸爸，獨自扶養重度身心障礙（因腦部開刀生活無法自理）的孩子，經濟壓力沉重，生活困苦，需做二份工作始能勉強平衡收支。桃園分署緊急協助將他轉介社會局並致贈慰問金及尿布4包，幫助劉男艱困的生活。

劉男向分署人員表示，自己是單親爸爸，兒子5歲時遭酒駕肇事者撞傷，導致嚴重腦損，需摘除左半邊腦部，雖獲賠償金200萬元，然多年來手術、醫療費用及購買生活輔助器具早已將賠償金耗盡，兒子現在已經18歲，生活仍無法自理，領有重度身心障礙手冊，家中經濟狀況不太好。

桃園分署人員前往訪視，一進門就看到坐在輪椅上、頭顱凹陷的小文（化名）。劉男說，兒子5歲時遭酒駕肇事者撞傷，因嚴重腦損多次開刀治療，剛開始只能臥床，意識也不清醒，這幾年經過復健，慢慢可以坐輪椅，也可以簡單跟人打招呼，但仍無法正常對話，生活亦無法自理。醫生說小文的智商停留在5歲，由於頭蓋骨取出後無法順利接合回去，導致現頭顱呈現凹陷，手腳均無法施力、抬舉、寫字等，經復健後效果仍然有限。

桃園分署人員立刻協助轉介社會局提供經濟協助，並詢問是否有物資或其他需求，劉男連連稱謝，同時露出久違的笑容，但表示小文現在病情比較穩定，不會像之前時常開刀需要住院，他也就不會因為必須常請假而被辭退，平時也會兼職做外送，時間比較自由，家裡經濟也因此較為好轉。

桃園分署同仁了解到劉男及其子的處境堪憐，因此向愛心社申請慰問金致贈給劉男做生活費使用，其他同仁聽聞本件案情後亦自發性的捐款購買尿布，希望能夠盡一份心力。全案經先前媒體報導後，桃園分署接獲許多電話，紛紛表示要捐款、提供物資。更有一位楊小姐，直接匯款20萬餘元將劉男積欠之費用全額繳清，另有數位民眾提供數千元現金予桃園分署轉交。

「執行有愛、公義無礙」是法務部行政執行署的核心理念，執行除了有鐵腕的一面，也有柔情的一隅，桃園分署於執行過程中如發現需要幫助的義務人，即主動關懷訪視並提供適時之助力，以具體行動關懷弱勢義務人，致贈暖心的慰問金，讓民眾感受到愛與關懷，也望能為社會帶來正向與善的循環。

▼行政執行署桃園分署愛心社，協助小文（左）。（圖／行政執行署提供）