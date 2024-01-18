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社會 社會焦點 保障人權

一年二度酒駕被吊銷駕照　桃園男出獄無力繳罰鍰...分署助謀職

▲桃園市陳姓男子於2018年間，一年內二度酒駕遭裁罰16萬元無力繳納，經移送執行署桃園分署強制執行，分署人員日前到場查訪，陳男當場說明原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子於2018年間，一年內二度酒駕遭裁罰16萬元無力繳納，經移送執行署桃園分署強制執行，分署人員日前到場查訪，陳男當場說明原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區陳姓男子於2018年酒後騎乘機車被警方攔查，由於一年內兩度酒駕被裁罰新台幣16萬元，因陳男遲未繳納，桃園市政府交通事件裁決處移送法務部行政執行署桃園分署強制執行；桃園分署執行人員日前趕赴陳男住居所查訪，陳男聲稱雖有意繳納欠款，惟目前仍在待業中，且生活陷入困難，桃園分署協助轉介其至桃園市府就業職訓服務處尋求就業機會，希望能儘快就業清償欠款。

桃園分署人員日前至陳姓男子位於楊梅區住家查訪，發現陳男住家裝潢陳舊不勘，天花板、家具與牆壁皆已破損。陳男說，5年前於一年內二度酒駕，駕照也被吊銷，且自吊銷之日起3年內不得重新考領駕照，只能在住家附近找臨時工。

▲桃園市陳姓男子於2018年間，一年內二度酒駕遭裁罰16萬元無力繳納，桃園分署人員日前到場查訪，發現其住家陳設非常破舊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子於2018年間，一年內二度酒駕遭裁罰16萬元無力繳納，桃園分署人員日前到場查訪，發現其住家陳設非常破舊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳男還說，之前因酒駕入監服刑8個月，亦即自2022年9月至2023年5月，出獄後立即戒酒，但找尋工作時因更生人身份求職處處碰壁，只能在工地打零工維生，但後來為搬重物導致手部受傷，目前已有6個月沒有收入，桃園分署人員獲悉後立即協助轉介就業，陳男感謝再三，同時承諾如有穩定收入，一定會繳納積欠罰鍰。

桃園分署呼籲，民眾切勿酒駕，以維護自身安全與他人財產安全，如遭裁罰，務必於期限內自行繳納，以免財產遭到強制執行；如弱勢義務人遭遇生活困境，桃園分署將給予必要協助，以彰顯行政執行機關「執行有愛，公義無礙」之精神。

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