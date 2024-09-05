比辣條還紅！「魔芋爽」上半年營收成長14.09%　衛龍年銷超45億元

▲中國大陸龍頭辣條企業「衛龍」。（圖／翻攝衛龍官網）

記者廖翊慈／綜合報導

A股和港股多家上市零食企業近日揭露了2024年半年報。蒟蒻產品的熱銷公司為「衛龍、鹽津鋪子」今年上半年貢獻上億元收入（人民幣，下同），尤其是衛龍，其魔芋產品的收入快速增長，使得該公司蔬菜製品佔比首次超過辣條。

據《中新經緯》報導，數據顯示，今年上半年，衛龍以蒟蒻爽為代表的蔬菜製品實現收入14.61億元，年增56.6%，在總收入中的佔比達49.7%，首次超過調味麵製品，也就是辣條。

▲辣條。（圖／CFP）

衛龍稱，報告期內該集團積極挖掘消費者對此類產品的需求，並不斷迭代此類產品；並持續擴大此類產品的產能等。

半年報顯示，今年上半年，衛龍先後推出了「小魔女」香辣燒烤味魔芋素板筋，「小魔女」酸辣火鍋味魔芋素毛肚等。

衛龍介紹，今年上半年，公司調味麵製品的設計產能較上年度同期基本持平，主要是由於部分產線調整，蔬菜製品的設計產能較上年度同期上升，主要是因為增加了魔芋產品的新產線。

▲衛龍魔芋爽。（圖／記者李依琳攝）

此外，今年6月，衛龍旗下附屬公司還花2800萬元收購了一家位於印尼的公司，後者主要從事魔芋原料的加工業務。衛龍稱，該收購有利於集團佈局主要原料，符合集團長期策略規劃的需要。

根據開源證券2023年2月研報，中國是全球魔芋產量最高的國家，供應全球63%的蒟蒻，從市場銷售量衡量，全球蒟蒻銷售2022年達到7.16萬噸，以每年7%的速度增加；2022年中國的蒟蒻銷量4.46萬噸，近年來增速維持在10%以上，2022年增速達18 %。

以市場規模衡量，2022年全球蒟蒻市場規模5.9億美元，年度成長率基本穩定在11%；2022年中國蒟蒻市場規模約39.8億元，成長18%。

▲衛龍2024年上半年財報。（圖／翻攝自中新經緯）

根據魔芋加工企業一致魔芋2024年半年報，今年上半年，一致魔芋營業收入較上年同期成長14.09%，主要是魔芋粉和蒟蒻食品銷售數量，較上年同期增長，魔芋晶球產品在連鎖銷售管道大幅增長所致。

衛龍相關負責人3日表示，近年來，伴隨消費者飲食結構的升級，越來越多的消費者更加重視健康的飲食需求，「魔芋作為一種低熱量、高膳食纖維的健康食材，也因此備受消費者喜愛。」目前，衛龍魔芋爽已成為集團第二個年銷售額超10億元的大單品，以魔芋爽為代表的辣味蔬菜製品，也已成為衛龍強勁的第二成長曲線。