魔芋爽排第三！國小師生分析食品成份「日清海鮮杯麵」鈉含量最高





▲近期國小校園瘋吃中國零食「魔芋爽」。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

近期小學生瘋吃中國零食「魔芋爽」，因鈉含量與添加物過多，有老師禁止學生吃，結果學生竟躲進廁所吃，引發議論。新北市北大國小自然科教師陳民峰以科學探究的精神，帶領學生以坊間數種鈉含量高的食品進行分析，發現鈉含量最高的竟是日清海鮮杯麵、第二名是魷魚絲、第三名才是魔芋爽。

陳民峰接受《ETtoday新聞雲》採訪指出，之前就有零星學生帶魔芋爽到班上吃，當時制止學生吃，學生一時緊張，湯汁噴到眼睛，還辣得哇哇叫；近期隨著台灣通路購買容易，越來越多學生帶到學校吃，甚至有學生反映廁所馬桶蓋都是魔芋爽的辣油。因而構想，與其禁止，不如帶領學生來一場科學實驗。

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陳民峰說，外界普遍認為「魔芋爽」鈉含量偏高，他帶著幾名學生，以坊間超商可購買鈉含量較高的食品，包括魔芋爽、泡麵、洋芋片、魷魚絲、雞胸肉等為分析對象，為了統一研究單位，所有鈉含量均以每100公克含量為準，但研究結果卻有驚人發現。

陳民峰指出，日清一款標榜低鈉的海鮮杯麵，每100公克的鈉含量居然高達2533毫克，在所有研究食品中高居第一位，其次是大人愛吃的魷魚絲，每100公克的鈉含量都在1800毫克以上，直逼泡麵，而且還要看是否有蜜汁等特殊調味。至於「魔芋爽」每一小包18公克，鈉含量約227毫克，換算每100公克約1261毫克，鈉含量位居第3。

陳民峰表示，雖然乍看之下，「魔芋爽」鈉含量並沒有泡麵、魷魚絲高，但小小一包就高達227毫克，「不是不能吃，而是應該適量為之」，像他自己也要反省，平常是否吃了太多泡麵。

陳民峰進一步指出，除了「魔芋爽」外，中國零食「辣條」近期也很火紅，這些零食訊息大多透過抖音、小紅書在台蔓延，但食物本身真的好吃嗎？學生真的喜歡到吃上癮嗎？他認為往往是「跟風」的成分比較多，比起健康問題，也許教育界更應關注對岸社群平台，在台灣所掀起的文化衝擊。