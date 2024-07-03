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大陸 大陸焦點 特派現場

「辣條之鄉」平江縣遇洪災！麻辣王子工廠停工　受災人數破36萬

▲▼平江縣洪災 。（圖／視覺中國）

▲平江縣遭遇嚴重洪災 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

作為辣條發源地，大陸湖南平江縣近期遭遇了自有氣象記錄以來的最大汛情，大部分地區被淹，累計超過36萬人受災。知名辣條品牌「麻辣王子」工廠因此停工，預計全部復工還需要一周時間，訂單交付將延緩。

▲▼湖南平江洪水。（圖／翻攝自微博）

▲平江縣多地出現內澇，城區水位破70年紀錄。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，大陸強降雨肆虐多地，平江縣6月18日上午8時至7月1日晚間8時，遭遇有氣象記錄以來持續時間最長、強度最大、雨量最多的一次汛情，2日0時30分汨羅江幹流平江站出現77.67公尺洪峰水位，超警戒水位(70.50公尺)7.17公尺，超保證水位(74.00公尺)3.67公尺，為1954年以來最高水位。

據陸媒2日報導，平江縣多地出現內澇，城區水位破70年紀錄，受災人數超過36萬，洪水沖毀橋梁道路2685處，倒塌房屋308戶867間、損壞房屋927戶2415間，農作物受災213410畝。

▲▼平江縣洪災，麻辣王子」工廠因此停工 。（圖／翻攝自微博）

▲麻辣王子工廠附近有大量積水 。（圖／翻攝自微博）

不僅城內居民生活受到影響，平江縣伍市工業園周邊同樣受災嚴重，其中就有當地明星企業湖南麻辣王子食品有限公司。「麻辣王子」有關負責人2日表示，工廠受到停水、交通受阻、通訊中斷等方面影響，目前是停工的狀態，預計至少停工5天，此前工廠一天的出貨量是500萬包左右，「這次汛情對我們的生產影響還挺大的，訂單的交付也會延緩。」

此外，「麻辣王子」工廠的員工基本來自平江及周邊的縣市，很多人家裡都或多或少受到汛情影響。該負責人表示，公司第一時間啟動應急響應，安排處置好在工廠人員的生活保障，及時掌握瞭解每一位員工的安全狀況和家裡受災情況，後續計劃向家庭受災情況較為嚴重的員工發放補助，同時，公司還通過各種應急方法恢復供水、通訊以及電力。

▲▼平江縣洪災，麻辣王子」工廠因此停工 。（圖／翻攝自微博）

▲麻辣王子今早回應。（圖／翻攝自微博）

麻辣王子今（3）日上午再回應稱，目前隨著洪水逐漸退去，應急水源到位，工廠已經逐步復工，目前麻辣王子2個工作間已經恢復生產，預計全部復工還需要一周時間；公司會爭取在保障生產、生活安全的同時盡快恢復生產。

資料顯示，第一份辣條是1998年在平江縣生產而出，中國食品工業協會2021年授予平江「中國辣條之鄉」稱號，現階段大陸將近1000家辣條企業，90%都是平江人開的；大陸全國辣條總產值600多億元人民幣，其中平江縣辣條年產值近200億元人民幣，縣內安排就業近7萬人。

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