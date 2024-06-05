▲好市多上架魔芋爽。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者鄺郁庭／綜合報導

好市多去年曾上架中國零食「魔芋爽」，當時不少會員覺得不妥，還寫信希望賣場下架，之後確實好一陣子沒看到魔芋爽。豈料，就有會員近日又在賣場看到香辣口味的魔芋爽，不禁有所聯想，「風頭過後回來了！」貼文一出，就有人直呼「洗腎神物」，「送我都不吃」、「實在不是好物，抵制+1。」

有會員2日在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，可以看到魔芋爽擺了滿滿一棧板，不禁直呼，「魔芋爽風頭過後回來了！」

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貼文一出，瞬間引發其他人反感，「改名叫洗腎爽算了」、「中國的同事都叫我不要吃這個，他們自己也不會吃」、「撇開產地疑慮跟食品安全顧慮，這東西還是別給小孩吃，調味太重，鈉含量也超高。」不過，也有網友認為，「不吃就不要買，一堆正義魔人」、「不會買的就是不會買，交給市場機制去淘汰。」

針對魔芋爽，腎臟科醫師王介立曾指出，此為超高脂、略低碳水的食物，脂肪占熱量比為54%、碳水則占43%。他直言，魔芋爽的營養成分中，最驚人的就是「高鈉」，每100克含有破千毫克的鈉，「肯定有夠鹹」。至於能不能吃？他說能上架就是能讓人吃，但能不能吃還是要問自己，「就像我常回答洗腎病人：沒有什麼是你不能吃的，但基本上都是量的問題」。

因此，當時好市多上架產品後，就有人直呼，「送我我都不吃，而且我已經寫信給好市多，希望他們下架這種對小孩很不健康的東西」。好市多則回應，「並未收到類似事件反映，好市多所販售的產品，皆遵循台灣政府相關法令及流程」，將持續提供會員新商品及多樣性的消費選擇。