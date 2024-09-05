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文大教授點名「高層為短報缺額下台」　校方：校長會負行政責任

▲▼中國文化大學校長王子奇。（圖／記者湯興漢攝）

▲文大爆發短報缺額，資深教師質疑學校高層刻意投機取巧，認為王子奇（見圖）應下台。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

大學分發入學今年首度爆發4所大學短報招生缺額離譜狀況。真理大學、佛光大學兩名校長已請辭，但文大校長王子奇卻毫無動作，引發校內師生不滿，一名資深文大教授表示，此事並非填報錯誤，而是領導高層刻意投機取巧的妄為決策，校長應下台負責。文大表示，「校長一定會依照程序負起應有行政責任」。

分發入學在8月中旬放榜，文大首先爆出未如實短報缺額。教育部進一步清查後，發現佛光、真理、大葉大學等3校也有短報違規行為。事發後，真理大學校長陳奇銘在8月底被董事會解任，佛光大學校長何卓飛也在本周向董事會提出請辭負責，成為第二位因短報缺額而下台的大學校長。

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不過，首先爆出短報缺額的文大校長王子奇，至今卻仍未表態，也引發校內師生不滿，文大教職員更透過通訊軟體互相接棒，抒發對校長不滿。一名文大資深老師表示，最近文大爆發短報招生缺額醜聞，引發社會譁然與非議，導致教育部大陣仗到校查核，表示將處罰學校及嚴懲決策者。種種跡象顯示，「此一事件並非承辦填報錯誤或業務主管誤解法規，而是學校領導高層刻意投機取巧之妄為決策。」

該名教師指出，真理與佛光大學校長都已經為短報缺額事件請辭，唯獨文大校長王子奇卻紋風不動，凸顯文大董事會功能失靈，唯有校內的教師與基層良知不死，校長王子奇應為此事下台負責，呼籲教育部儘速懲處。

對文大教職員要求校長下台，文大公共事務室稍早僅簡短回應，表示「校長一定會依照程序負起應有之行政責任」。

至於大葉大學校長是否要下台負責，大葉大學表示，學校往年都是如實申報，今年疏失在接獲教育部來函後，已回函向教育部說明，並將責成檢討，確保未來工作更加嚴謹，避免類似問題再次發生，謝謝各界關心。

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