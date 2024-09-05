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佛光大學校長何卓飛請辭！坦承違反法規「為短報缺額負責」

▲▼佛光大學校長何卓飛。（圖／翻攝自佛光大學官網）

▲佛光大學校長何卓飛向董事會請辭，為短報招生缺額負責。（圖／翻攝自佛光大學官網）

記者許敏溶／台北報導

大學分發入學今年首度發生4所大學短報招生缺額離譜狀況。繼真理大學校長陳奇銘被董事會解任後，佛光大學校長何卓飛也向董事會提出請辭負責。何卓飛表示，佛光絕對正派辦學，招生爭議源自於對招生單位的認知誤差，但仍是違反法規，自己也有責任，故本周已向董事會提出請辭負責。

分發入學在8月中旬放榜，文大首先爆出未如實將申請入學、繁星推薦等招生管道的缺額回流到分發入學招生。教育部進一步清查後，發現佛光、真理、大葉大學等3校也有短報違規行為。事發後，真理大學校長陳奇銘在8月底被董事會解任，現更傳出佛光大學校長何卓飛向董事會提出請辭負責，成為第二位因短報缺額而下台的校長。

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何卓飛向《ETtoday新聞雲》證實，自己在本周已經向董事會提出請辭。何卓飛表示，佛光絕對正派辦學，這次招生爭議，源自於對招生單位的認知誤差，但事實上就是違反政府規定，自己也有責任，故本周已向董事會提出請辭負責，副校長藍順德與招生長王宏升也已調職處分。

何卓飛進一步表示，教育部要求最慢明天回覆檢討報告，校方已經在昨回函，沒有延誤時間。

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